Giá vàng hôm nay mới nhất (19/2): Tiếp vượt mốc 5.000 USD/ounce, có thể đạt 6.200 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 19/2, thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ hôm nay ngày 19/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.019 USD/ounce, tăng mạnh 91 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua và tăng mạnh 37 USD/ounce so với đầu phiên sáng nay.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, mặc dù giá cả hàng hóa biến động mạnh vào cuối tháng 1, nhưng kim loại quý, dầu mỏ và kim loại công nghiệp đều ghi nhận mức tăng trong tháng và khi sự biến động giảm bớt.

Theo ông Dominic Schnider, Trưởng bộ phận Hàng hóa & Giám đốc đầu tư Ngoại hối khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại UBS Wealth Management, vàng và các mặt hàng chủ chốt khác sẽ được hưởng lợi từ các yếu tố cơ bản hỗ trợ.

"Giá kim loại quý, dù biến động, đã tăng trong tháng 1/2026 do những bất ổn chính trị, địa chính trị và kinh tế thúc đẩy nhu cầu trú ẩn tài sản an toàn, trong khi giá dầu được đẩy lên do sự gián đoạn nguồn cung ngắn hạn ở Mỹ và Kazakhstan, cùng với sự suy yếu của đồng USD và căng thẳng ở Trung Đông", ông Schnider phân tích.

Ông Schnider cho biết, khi sự biến động gần đây tiếp tục lắng xuống, các yếu tố cơ bản đối với vàng và các mặt hàng chủ chốt khác vẫn đang thuận lợi.

“Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, có thể lên tới 6.200 USD/ounce vào giữa năm 2026, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư, thâm hụt ngân sách lớn, lãi suất thực thấp hơn tại Mỹ và các rủi ro địa chính trị", ông Schnider nhận định.

Ngoài ra, ông Schnider gợi ý rằng các nhà đầu tư không có vàng trong danh mục đầu tư nên bổ sung thêm, trong khi những người đang nắm giữ một lượng lớn vàng nên xem xét đa dạng hóa sang các loại hàng hóa khác.

"Đối với các nhà đầu tư ưa thích vàng, chúng tôi tin rằng một khoản đầu tư nhỏ có thể tăng cường đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro hệ thống. Theo quan điểm của chúng tôi, hàng hóa sẽ đóng vai trò nổi bật hơn trong danh mục đầu tư vào năm 2026, mang lại sự đa dạng hóa trong bối cảnh mất cân bằng cung cầu, rủi ro địa chính trị và quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Chúng tôi ưa thích sự đa dạng hóa hàng hóa và tiếp tục ưu tiên vàng, vì chúng tôi coi vàng là một công cụ phòng ngừa rủi ro hấp dẫn", ông Schnider đánh giá.

Dự báo giá vàng ở mức 6.200 USD/ounce của đại diện từ UBS là một sự nâng cấp đáng kể so với dự báo của ông về kim loại quý này chỉ một tháng trước đó. Ngày 5/1/2026, ông Schnider cho rằng việc mua vào của ngân hàng trung ương, thâm hụt ngân sách ngày càng tăng, lãi suất thấp hơn ở Mỹ và các rủi ro địa chính trị hiện hữu sẽ đẩy giá vàng lên 5.000 USD/ounce vào cuối quý I/2026.

Vàng trong nước chờ ngày giao dịch trở lại

Giá vàng hôm nay 19/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động do cả nước đang trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji và Phú Quý đều giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.