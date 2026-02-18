Chốt giá vàng hôm nay ngày 18/2 chưa ngừng giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 18/2 giữ giá vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/2, giá vàng trong nước ngày 18/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 18/2, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2, giữ ổn định giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/2, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 175,6 –178,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/2 tiếp tục giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 78 USD/ounce, xuống mức 4.924 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.937 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, lùi xuống gần mốc 4.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, sau chuỗi phiên tăng nóng, thị trường vàng thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh với trạng thái giao dịch thận trọng.

Giới phân tích cho rằng kim loại quý chưa thu hút được lực mua đủ mạnh khi thị trường Trung Quốc nghỉ giao dịch cả tuần nhân dịp Tết Nguyên đán - yếu tố vốn thường góp phần cải thiện thanh khoản.

Dù thị trường ngắn hạn đang trong nhịp "tìm điểm cân bằng", nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng.

Dominic Schnider - Trưởng bộ phận Hàng hóa và Ngoại hối APAC của UBS Wealth Management - nhận định, các yếu tố nền tảng chưa thay đổi đáng kể. Theo ông, nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn hiện hữu khi bất ổn địa chính trị, thâm hụt ngân sách lớn và xu hướng lãi suất thực giảm tiếp tục là những biến số hỗ trợ cho kim loại quý.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.002 USD/ounce (tương đương khoảng 155,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 25,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/2, giá vàng ngày 19/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.