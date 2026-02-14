Sinh năm 1996 đã tuyên bố nghỉ hưu, 30 tuổi kiếm hàng trăm nghìn đô mỗi tháng

Deng Yiran, sinh năm 1996, tốt nghiệp ngành Địa vật lý tại Đại học Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), thu hút sự chú ý sau khi công khai kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 30.

Tính đến tháng này, Deng hợp tác với nhiều công ty tại Bắc Kinh, Liêu Ninh, Chiết Giang và Phúc Kiến, đồng thời nắm giữ vị trí điều hành tại 6 doanh nghiệp. Nguồn thu nhập chính của cô đến từ mô hình quảng cáo tính phí theo doanh số. Riêng tiền hoa hồng mỗi tháng đã vượt 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng), trong khi doanh thu hàng năm của công ty vượt mốc 100 triệu nhân dân tệ (hơn 370 tỷ đồng).

Kế hoạch nghỉ hưu sớm của Deng đã làm dấy lên làn sóng ghen tị trong giới trẻ. Ảnh: Baidu

Deng tập trung xây dựng và khai thác lượng người theo dõi quan tâm đến ăn uống, mua sắm, dịch vụ tại địa phương trên mạng xã hội. Cô thu hút họ bằng các nội dung giới thiệu, quảng bá, sau đó đưa vào các nhóm riêng để duy trì tương tác và cập nhật ưu đãi.

Sau đó, người dùng được dẫn vào các nhóm riêng, nơi Deng xây dựng cộng đồng hàng triệu người quan tâm đến ưu đãi và tiêu dùng địa phương.

Đối với các nền tảng muốn quảng bá dịch vụ mới, hợp tác với Deng được xem là giải pháp hiệu quả. Cô kết nối trực tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng, mỗi khi người dùng nhấp vào liên kết và hoàn tất giao dịch, cô nhận hoa hồng. Các nhóm riêng của cô liên tục cập nhật mã giảm giá và chương trình ưu đãi, tạo nguồn thu ổn định cho công ty mỗi khi có đơn hàng phát sinh.

“Hiện công ty tôi tạo ra hơn 100 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Tôi luôn đặt mục tiêu nghỉ hưu trước tuổi 30”, Deng chia sẻ.

Cô cho biết mình có bản năng kinh doanh từ nhỏ. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Deng mở một cửa hàng bán sản phẩm giáo dục nhưng thua lỗ khoảng 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,5 tỷ đồng).

Mẹ cô, một giáo viên, từng khuyên con gái thi công chức sau khi ra trường, song Deng từ chối. Hiện tại, cô khẳng định đã lựa chọn đúng khi đi theo con đường riêng và sắp trở thành người đầu tiên trong gia đình nghỉ hưu ở tuổi 30.

Deng cho biết đã mua vé máy bay đến Iceland và chuẩn bị bắt đầu hành trình du lịch dài ngày.