Bỏ nghề chui hầm mỏ, anh kỹ sư Quảng Ninh về nhà nuôi cá tép cảnh độc lạ, "bỏ ống" bạc tỷ, nghe mà ham luôn

Kỹ sư bỏ nghề hầm mỏ, về nhà xây bể nuôi tép cảnh khiến cả phố tò mò

Ít ai ngờ rằng, ông chủ của hệ thống trang trại tép cảnh "Trại Tép Miền Bắc" nổi tiếng trên mạng xã hội vốn là một kỹ sư mỏ thực thụ.

Những năm 2014 - 2015, khi đang làm việc tại mỏ Thăng Long (Tổng công ty Đông Bắc) với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng – một con số khá ổn định thời bấy giờ – anh Linh đã quyết định rẽ ngang.

Trang trại nuôi tép cảnh của anh Nguyễn Văn Linh, trú tại khu 5, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được đầu tư bài bản với hệ thống bạt che, tránh rét cho vật nuôi. Ảnh Quang Sơn

Chia sẻ về quyết định này, anh Linh cho biết mọi thứ bắt đầu từ sở thích cá nhân. "Từ đam mê chơi, mình đi mua con cá, con tép về nuôi.

Khi thấy nó có khả năng sinh ra lợi nhuận và thị trường tiềm năng, mình quyết định xây dựng mô hình này". Năm 2018, anh chính thức chia tay ngành than để dồn toàn lực cho khởi nghiệp.

Nuôi con tép bé tý với quy mô khổng lồ

Không dừng lại ở việc nuôi nhỏ lẻ, anh Linh đã vận dụng tư duy logic và sự tỉ mỉ của một kỹ sư vào sản xuất.

Hiện nay, anh đang sở hữu hệ thống gồm 5 cơ sở nuôi trải rộng trên diện tích gần 10.000 m². Riêng cơ sở mới tại phường Hoành Bồ đã có diện tích lên tới 1.600 m² với khoảng 400 - 500 bể nuôi.

Khác với cách nuôi thông thường, anh Linh đặc biệt chú trọng đến việc tạo môi trường sinh thái tự nhiên.

Anh sử dụng bể lắng lọc tự nhiên, tận dụng khoáng sét và các vi sinh vật để làm sạch nước, thay vì lạm dụng hóa chất. Cứ 10 ngày anh lại thay khoảng 20-30% lượng nước mới để đảm bảo tép phát triển tốt nhất.

Các dòng tép cảnh, cá cảnh phát triển cực tốt, cho sản lượng thu lớn ở trang trại nuôi tép cảnh của anh Linh, khu 5, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Quang Sơn

Hiện trại nuôi của anh Linh đang nhân giống khoảng 6-7 loại tép màu (đỏ, vàng, xanh...) và hàng chục dòng cá nhỏ như Guppy (bảy màu).

Anh Linh chia sẻ, tép màu là dòng dễ nuôi nhất nhưng cũng đòi hỏi sự kiên trì. Từ lúc thả giống đến khi xuất bán mất khoảng 4-5 tháng. Nhờ làm chủ được công nghệ nhân giống, hiện nay phần lớn nguồn hàng của anh đều tự sản xuất tại chỗ thay vì phải nhập khẩu như giai đoạn đầu.

Thu tiền tỷ từ tép cảnh-loài động vật nhỏ bé

Những chú tép cảnh nhỏ xíu nhưng giá trị kinh tế mang lại không hề nhỏ. Giá bán lẻ mỗi con tép màu dao động từ 800 đồng đến 10.000 đồng, trung bình khoảng 3.000 - 4.000 đồng/con. Với các dòng cá cảnh cao cấp, mức giá có thể lên tới vài trăm ngàn đồng mỗi con tùy kích cỡ và chủng loại.

Thị trường của anh hiện đã phủ rộng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Với quy mô 5 cơ sở, tổng doanh thu của anh Linh đạt khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của anh còn tạo việc làm cho lao động địa phương với mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Đánh giá về mô hình này, bà Bùi Thị The, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoành Bồ cho biết, đây là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu, minh chứng cho sự nhạy bén và tư duy đột phá của nông dân trẻ tại địa phương.

Bà The cho hay: “Trang trại của anh Linh không chỉ tận dụng hiệu quả quỹ đất để tạo ra giá trị kinh tế cao mà còn đi đúng định hướng phát triển nông nghiệp đô thị bền vững, bảo vệ môi trường nhờ quy trình nuôi sinh thái không hóa chất.

Để tiếp sức cho mô hình phát triển mạnh mẽ hơn, Hội Nông dân phường cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ anh Linh..."

Anh Linh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi tép cảnh, cách nuôi tép cảnh cho các hội viên nông dân để cùng phát triển kinh tế. Ảnh Quang Sơn

"Hội sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động kết nối, quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ nông sản và các lớp tập huấn chuyển đổi số, nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và tạo điều kiện để mô hình này trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho các hội viên khác trên địa bàn.”, bà The cho biết thêm.

Nhìn lại hành trình từ hầm lò đến hồ thủy sinh, anh Linh cho rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tự học là chìa khóa. Anh không sử dụng kháng sinh mà chú trọng vào việc quản lý môi trường nước – một bài học xương máu mà anh đã tự đúc rút sau nhiều năm lăn lộn.

Câu chuyện của kỹ sư Nguyễn Văn Linh là một minh chứng sống động cho tinh thần khởi nghiệp tại vùng đất mỏ, những người trẻ dám nghĩ, dám làm vẫn có thể làm giàu từ những hướng đi mới mẻ, mang lại giá trị kinh tế cao trên chính quê hương mình.