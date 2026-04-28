Ôm đất vàng gần 20 năm, ông lớn ngân hàng bị Hà Nội ra “tối hậu thư”

UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm triển khai trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương lập báo cáo bằng văn bản về tình hình triển khai dự án theo đề cương hướng dẫn, gửi về UBND TP trước ngày 30/4/2026.

Sau thời hạn này, các trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, đặc biệt không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị xem xét áp dụng biện pháp thu hồi hoặc dừng triển khai dự án.

Danh sách lần này bao gồm 341 dự án chậm tiến độ, chủ yếu thuộc lĩnh vực nhà ở và khu đô thị.

Trong đó, đáng chú ý, nhiều ngân hàng lớn cũng có các dự án chậm triển khai, thuộc diện phải báo cáo, như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Cụ thể, Vietcombank được nhắc đến với Dự án Công trình thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc tại Cầu Giấy. Đây được biết đến là dự án trụ sở chính của Vietcombank, nằm trên khu đất vàng hơn 5.000m2 lô A thuộc ô quy hoạch ký hiệu D23 khu đô thị mới Cầu Giấy.

Khu đất có 3 mặt tiền nằm tại ngã ba Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch, một trong những nút giao đắt giá bậc nhất khu đô thị Cầu Giấy.

Khu đất "vàng" của Vietcombank

Năm 2008, UBND TP. Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất này với chức năng sử dụng là "thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc". Vietcombank là đơn vị trúng đấu giá với số tiền 265 tỷ đồng. Sau khi trúng đấu giá, đơn vị này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, được bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, suốt 18 năm qua, khu đất này không hề được triển khai xây dựng, dù đã bị UBND TP Hà Nội nhiều lần nhắc nhở, gia hạn.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính năm 2025 của Vietcombank đã ghi nhận phát sinh chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 22 tỷ đồng tại dự án này.

Còn theo quan sát, thời gian gần đây, khu đất nêu trên đã được quây tôn, dọn dẹp mặt bằng và tập kết vật liệu xây dựng. Dù chưa có thông tin chính thức, song những động thái trên có thể là một tín hiệu về khả năng dự án sẽ được khởi động trở lại sau thời gian dài “án binh bất động”.

Tương tự, VietinBank cũng bị nhắc nhở về dự án Trụ sở VietinBank chi nhánh Bắc Thăng Long (Đông Anh). Dự án nằm tại khu đất gần 30.000m2 bên đường dẫn lên cầu Thăng Long, cạnh cổng vào khu đô thị Ciputra (quận Tây Hồ, Hà Nội), được VietinBank được khởi động từ năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 10.267 tỷ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, một tháp sẽ được VietinBank đặt trụ sở chính và tòa còn lại làm khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau 16 năm vẫn chưa thể hoàn thành do phía ngân hàng vướng một số khó khăn nhất định trong việc triển khai.

Thông tin về dự án này, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vừa diễn ra, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng giám đốc VietinBank cho biết, Ngân hàng đang cùng đối tác nỗ lực hoàn thành việc chuyển nhượng tòa tháp trong nửa đầu năm nay. Hiện tại, hai bên đã đến gần những bước pháp lý cuối cùng.

“Dự kiến theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước cũng như các đối tác, khả năng chúng tôi sẽ hoàn thiện xong tất cả các thủ tục pháp lý cũng như ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức trong nửa đầu năm 2026” – CEO VietinBank thông tin.

Lãnh đạo VietinBank cũng khẳng định giá mua bán sẽ theo giá thị trường và cũng không thấp hơn thẩm định, cũng như giá trị đã đầu tư để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của nhà băng này.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, VietinBank thông báo các thủ tục cần thiết để khởi động lại việc chuyển nhượng dự án. Dù chưa tiết lộ đối tác nhận chuyển nhượng, song trên thị trường gần đây cũng xuất hiện thông tin một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu thị trường trong nước đang tìm hiểu để mua lại tòa nhà của VietinBank.

Ngoài ra, cũng liên quan đến VietinBank, còn có Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam với dự án Trung tâm giao dịch thương mại, văn phòng và chung cư cao tầng tại số 32, ngõ 298 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (cũ) bị UBND TP Hà Nội nhắc nhở.

Một ngân hàng khác cũng sẽ phải báo cáo trong đợt này, đó là Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) với dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, văn phòng và nhà công vụ tại ô đất A/D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Được biết, khu đất này ban đầu được giao cho một đơn vị để xây nhà cao tầng. Năm 2006, VDB nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với lô đất này. Năm 2014, VDB đề xuất nghiên cứu lập Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Hội sở chính tại đây, song đến nay dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng.