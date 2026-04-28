Giá xăng dầu hôm nay 28/4 mới nhất: Giá dầu thế giới tăng thẳng đứng, trong nước sẽ điều chỉnh sớm

Giá dầu thế giới tăng thẳng đứng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Vào lúc 17 giờ, theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch ở mức 111,48 USD/thùng, tăng 3,24 USD/thùng, tương đương mức tăng 3% so với chốt phiên liền trước. Đây là mức tăng cao nhất kể từ ngày 7/4 và đang tăng ngày thứ 7 liên tiếp.

Giá dầu Brent vượt 111 USD/thùng. (Ảnh chụp màn hình).

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng thẳng đứng khi các nỗ lực chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đình trệ. Các nguồn tin Iran tiết lộ hôm thứ Hai rằng, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran tránh đề cập đến chương trình hạt nhân của nước này cho đến khi các hành động thù địch chấm dứt và các tranh chấp vận tải biển vùng Vịnh được giải quyết.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Hai.

Sự không hài lòng của ông Trump với đề nghị của Iran khiến cuộc xung đột rơi vào bế tắc. Iran tiếp tục đóng cửa các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển nguồn cung tương đương khoảng 20% ​​lượng tiêu thụ dầu khí toàn cầu. Cùng với đó, Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran đã khiến giá dầu thế giới tăng vọt

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy sự gián đoạn đáng kể trong khu vực, với 6 tàu chở dầu của Iran buộc phải quay trở lại do lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trước cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran, bắt đầu vào ngày 28/2, mỗi ngày có từ 125 đến 140 tàu thuyền đi qua eo biển này.

Giá dầu thô WTI cũng tăng tới 3,4% trong ngày hôm nay. (Ảnh chụp màn hình).

Các nhà phân tích dự đoán giá dầu hiện tại sẽ trở thành mức bình thường mới. Theo ông Suvro Sarkar - Trưởng nhóm ngành năng lượng của Ngân hàng DBS, kịch bản cơ bản là chuyển từ việc giảm leo thang chiến tranh sang tình trạng "lấp lửng" với lệnh ngừng bắn kéo dài, giá dầu sẽ giao dịch ở mức từ 100 -125 USD/ thùng.

"Với việc không có thỏa thuận ngay lập tức và lệnh ngừng bắn vô thời hạn không mang lại sự chắc chắn nào về việc eo biển có mở hay đóng, giá dầu sẽ có xu hướng tăng cao hơn khi thị trường vật chất bắt kịp thị trường giấy tờ. Cuối cùng, xung đột sẽ trở nên 'bình thường hóa' trên thị trường tài chính, dẫn đến ít biến động hơn nhưng mức cơ sở cao hơn," ông Suvro Sarkar nói.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh

Theo quy định tại Nghị định 83/2014, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện định kỳ vào thứ Năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ Năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó.

Nếu ngày thứ Năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Như vậy, thứ Năm tuần này (ngày 30/4) là ngày điều hành giá xăng dầu, nhưng trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 30/4 đến hết 3/5). Do đó, việc điều hành sẽ được thực hiện sớm hơn 1 ngày, vào thứ Tư (ngày 29/4).

Giá xăng dầu trong nước sẽ điều chỉnh sớm hơn 1 ngày so với thông thường. (Ảnh minh họa).

Ở kỳ điều hành gần nhất vào ngày 23-4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giảm giá xăng dầu trong nước.

Xăng E5RON92 không cao hơn 21.834 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.046 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít (giảm 1.159 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg (giảm 820 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).