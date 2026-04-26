Điểm danh hàng loạt dự án “đắp chiếu” nhiều năm, lộ diện nhiều “ông lớn” ôm “đất vàng”

Điểm danh hàng loạt dự án “đắp chiếu”, lộ diện nhiều khu “đất vàng”

Theo Thông báo 396/TB-UBND của UBND TP Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô, có 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương có báo cáo bằng văn bản về việc triển khai thực hiện dự án theo đề cương, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 30/4/2026.

Cụ thể, nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực tế của dự án đến thời điểm báo cáo (tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính...); các thủ tục pháp lý đã thực hiện và còn tồn tại; khó khăn, vướng mắc (phân định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan); đánh giá năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư (năng lực tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức thực hiện...).

Ảnh: Báo Dân Việt.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc chậm triển khai và đề xuất phương án xử lý và cam kết tiến độ cụ thể với mốc thời gian rõ ràng, khả thi.Sau ngày 30/4/2026, các nhà đầu tư không gửi báo cáo hoặc gửi không đúng thời hạn hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện, UBND TP Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng Nhà đầu tư trước ngày 19/4/2026 và theo dõi, đôn đốc các Nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.

Hình ảnh một số dự án có tên trong danh sách 341 dự án chậm triển khai ngoài ngân sách.

Dự án khu B thuộc Khu đô thị mới Dương Nội

Dự án khu B thuộc Khu đô thị mới Dương Nội của Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường). Dự án Khu đô thị mới Dương Nội có diện tích quy hoạch là 197 ha.

Theo giới thiệu, dự án có các tổ hợp khu chung cư cao cấp, khu biệt thự cao cấp, khu biệt thự song lập, trung tâm thương mại và phố chợ Đô Nghĩa và Bệnh viện đa khoa quốc tế.

Dự án Khu nhà ở Văn La

Dự án Khu nhà ở Văn La của Công ty Cổ phần phát triển Sông Đà SUDICO (Công ty Cổ phần SJ Group).

Dự án nằm tại khu “đất vàng” của quận Hà Đông cũ, có diện tích hơn 12 ha.

Hình ảnh dự án đang được triển khai, ngày 24/4.

Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, văn phòng và nhà công vụ tại Khu đô thị mới Cầu Giấy

Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, văn phòng và nhà công vụ (khu đất quây tôn màu xanh trong ảnh) của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDBank) nằm trên khu “đất vàng” của quận Cầu Giấy cũ, cụ thể khu đất này nằm tại ô đất A/D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Hiện cỏ mọc um tùm tại ô đất A/D18, hình ảnh ghi nhận ngày 24/4.

Dự án Khu đô thị mới Thanh Hà Cienco5

Dự án Khu đô thị mới Thanh Hà Cienco5 do Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 làm chủ sử dụng đất cũng là một trong 341 dự án theo Thông báo 396/TB-UBND của UBND TP Hà Nội. Khu đô thị mới Thanh Hà Cienco 5 nằm đối diện Khu đô thị Thanh Hà (cũ).

Dự án này là quỹ đất thanh toán cho dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập Hà Nội).

Khu đô thị mới Thanh Hà Cienco5 nằm tại khu vực đang phát triển, được đầu tư lớn về hạ tầng phía Nam Hà Nội.

Dự án Khu đô thị mới An Khánh phần mở rộng phía Nam (khu B)

Dự án Khu đô thị mới An Khánh phần mở rộng phía Nam (khu B) do Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) làm chủ đầu tư.

Đây là một trong 341 dự án theo Thông báo 396/TB-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Dự án Tòa nhà dịch vụ, văn phòng và căn hộ cho thuê tại 155-161 Mai Hắc Đế

Dự án Tòa nhà dịch vụ, văn phòng và căn hộ cho thuê tại 155-161 Mai Hắc Đế. Đây là dự án nằm trên phố Mai Hắc Đế, khu vực lõi, “đất vàng” trung tâm của Hà Nội. Hiện một phần khu đất đang cho nhà thuốc Long Châu và các cửa hàng thuê lại.

Bên trong khu đất này là bãi xe, hình ảnh ghi nhận ngày 25/4. Dự án này có tên thương mại là Crystal Tower do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thành làm chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn

Dự án Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn tại huyện Hoài Đức cũ của Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần cũng bị điểm mặt lần này. Ngoài ra Dự án Cống hoá mương Cổ Nhuế kết hợp bãi đỗ xe và khu nhà ở thấp tầng để bán của tập đoàn này cũng nằm trong “danh sách đen” vì chậm triển khai nhiều năm.

Dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City)

Dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án nằm dọc trục đường Tố Hữu.

Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an điều tra dự án Usilk City trong khu đô thị Văn Khê, dự án khởi công năm 2008 với 13 tòa nhà và cho đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao 750 căn hộ cho khách hàng. Hình ảnh ghi nhận ngày 23/4.

Dự án Tổ hợp Thương mại, văn phòng, chung cư cao cấp 210 Quang Trung

Dự án Tổ hợp Thương mại, văn phòng, chung cư cao cấp (tên thương mại Unimax Twin Tower) tại số 210 Quang Trung (quận Hà Đông cũ) do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Tây làm chủ đầu tư cũng bị điểm mặt chỉ tên. Hiện khu vực này là một toà chung cư, bên ngoài là gara ô tô.

Dự án Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ

Dự án Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - VINACONEX là một trong 341 dự án chậm triển khai ngoài ngân sách theo Thông báo 396/TB-UBND của UBND TP Hà Nội.

Khu đô thị này nằm ngay sát đường Nguyễn Xiển, Vành đai 3 trên cao.

Dự án tại ô đất CC1 Khu đô thị Mỹ Đình 2

Dự án tại ô đất CC1 Khu đô thị Mỹ Đình 2 do Tổng Công ty HUD làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 7.000 m2 (khu đất màu xanh trong ảnh).

Dự án nằm tại khu vực phát triển của Hà Nội, gần SVĐ Mỹ Đình, các trung tâm thương mại, trục đường lớn Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng…

Dự án Công viên Yên Sở (khu A - Nam Vành đai 3)

Ngoài các doanh nghiệp trong nước, nhiều dự án FDI của doanh nghiệp nước ngoài cũng bị liệt vào danh sách. Trong đó có dự án Công viên Yên Sở (khu A - Nam Vành đai 3) của Công ty Gamuda Land Việt Nam. Yên Sở là một trong những công viên đô thị lớn nhất Hà Nội, nằm trong tổng thể quy hoạch Gamuda City (bao gồm công viên, khu dân cư Gamuda Lakes và Gamuda Gardens).