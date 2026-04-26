Ôm 'đất vàng’ rồi bỏ hoang nhiều năm, người dân khốn khó vì thiếu lối ra biển

“Ôm đất vàng” ven biển rồi bỏ hoang

Năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 4190/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân tại xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh làm chủ đầu tư. Cụ thể, dự án được triển khai trên diện tích 6,84 ha tại thôn Cao Thắng. Các hạng mục được phê duyệt xây dựng gồm: khách sạn 5 tầng; khu dịch vụ trung tâm; nhà hàng dịch vụ ven biển; bể bơi; khu biệt thự…

Mục tiêu dự án là xây dựng khu du lịch ven biển Kỳ Xuân, khai thác hiệu quả lợi thế về vị trí, cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch theo hướng bền vững; đồng thời bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua tìm hiểu của Báo Tiền Phong, thời điểm đó, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (cũ) thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thuộc diện được hưởng chính sách miễn, giảm tiền thuê đất nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao, phần đất chưa được xây dựng các hạng mục đang bỏ hoang.

Theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh Hà Tĩnh năm 2011, lĩnh vực đầu tư vào du lịch sinh thái và hạ tầng du lịch thuộc nhóm được Nhà nước khuyến khích, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã miễn tiền thuê đất 3 năm trong thời gian xây dựng cơ bản; sau đó tiếp tục miễn 7 năm tiền thuê đất kể từ khi dự án đi vào hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu khai thác.

Dù được hưởng nhiều chính sách ưu đãi để phát triển du lịch biển, song sau 15 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án vẫn triển khai chậm. Đến nay, chủ đầu tư mới chỉ xây dựng một số hạng mục nhỏ trên một phần diện tích được giao, trong khi phần lớn quỹ đất ven biển vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí tài nguyên.

Tại khu vực chưa triển khai, chủ đầu tư đã dựng cổng chào và trồng cây bao quanh khu đất. Tình trạng dự án “treo” kéo dài khiến quỹ đất ven biển bị bỏ hoang, lãng phí kéo dài. Theo phản ánh của người dân xã Kỳ Xuân, việc chậm triển khai dự án không chỉ ảnh hưởng đến định hướng phát triển du lịch của địa phương mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế.

Cần có đường xuống biển mưu sinh

Tại xã Kỳ Xuân, hàng trăm hộ dân ở các thôn Nguyễn Huệ, Cao Thắng, Xuân Thắng, Thắng Lợi, Quang Trung vẫn mưu sinh bằng nghề biển, họ tập kết thuyền thúng tại khu vực bãi Nhỏ. Việc dự án chậm triển khai kéo dài đang gây nhiều khó khăn cho hoạt động đánh bắt hải sản của người dân địa phương.

Ông Phan Sơn Hải, Trưởng thôn Cao Thắng, cho biết Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân gần như bao trùm khu vực bãi tắm chính của địa phương. Dù sở hữu cảnh quan đẹp, song phần bãi tắm thuận lợi nhất nhiều năm qua bị bỏ hoang, chỉ trồng dứa dại, người dân muốn xuống biển cũng không có lối đi.

“Dự án kéo dài hàng km nhưng không bố trí đường dân sinh xuống biển. Hơn chục năm nay, người dân phải đi vòng qua khu vực dự án để ra biển đánh bắt, rất bất tiện, nhất là trong việc vận chuyển hải sản và neo đậu tàu thuyền mùa mưa bão”, ông Hải phản ánh.

Dự án không được triển khai, đất ven biển bỏ hoang, người dân không có đường ra biển để đánh bắt hải sản.

Còn ông Đường Hồng Minh, Trưởng thôn Xuân Thắng, cho biết, vào mùa biển động, ngư dân phải đi vòng xa hơn để đưa, kéo tàu thuyền, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Theo ông Minh, địa phương có tiềm năng phát triển du lịch biển nhưng lại thiếu lối xuống biển, không có bãi tắm công cộng hay không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trong khi đó, dự án du lịch đã bỏ hoang nhiều năm, khu đất bị quây lại bằng tường và cây trồng, càng làm hạn chế việc đi lại của người dân. Ông Minh cho rằng, trong quá trình quy hoạch và giao đất thực hiện dự án, việc bố trí đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi biển của người dân chưa được tính toán hợp lý, dẫn đến những bất cập kéo dài đến nay.

Một số vị trí đất bỏ hoang, chưa được xây dựng, nhưng chủ đầu tư xây dựng cổng, làm hàng rào để giữ đất.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, cho hay dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân hiện mới chỉ triển khai một số hạng mục, trong khi nhiều diện tích đất mặt hướng biển vẫn còn bỏ hoang. Trong thời gian qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất xem xét điều chỉnh quy hoạch, mở tuyến đường đấu nối từ tuyến đường quốc phòng ven biển LX03 xuống biển để phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất.

“Hiện chính quyền địa phương đã làm việc với doanh nghiệp và báo cáo, kiến nghị lên cấp có thẩm quyền để xem xét phương án xử lý phù hợp, hài hòa lợi ích giữa người dân và nhà đầu tư”, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân cho biết thêm.