Ồ ạt phân lô, cày xới đất nông thôn ở Hà Tĩnh: Nhan nhản lô đất ‘cụt đường'

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, để "đón sóng" khu công nghiệp phía Tây Hà Tĩnh, thời gian qua, tại nhiều thôn trên địa bàn xã Toàn Lưu, đặc biệt là các thôn Ngọc Hà, Nam Sơn, Vĩnh Cát... tình trạng phân lô, bán nền diễn ra ồ ạt, khiến vùng quê này trở nên nhộn nhịp bất thường.

Nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm được phân thành từng lô nhỏ, rầm rộ rao bán. Tuy nhiên, hầu hết các khu đất phân lô chưa được đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, nước sinh hoạt...

Dọc tuyến đường tỉnh 550, đoạn từ vòng xoay dẫn vào cao tốc đến ngã ba Khe Giao (thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn cũ), nhiều khu đất trống đã được nhà đầu tư phân lô, bán nền mở đường tạm.

Một số khu vực xã Toàn Lưu trước đây hẻo lánh, nay được chia thành từng ô nhỏ.

Nhiều khu đất đã được xây hạ tầng tạm bợ để mời chào khách.

Mảnh vừa được san ủi đất để tạo mặt bằng, "cò đất" đã rao bán rầm rộ.

Theo quy định, việc làm đường để đấu nối từ khu dân cư ra tỉnh lộ, quốc lộ phải được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép. Tuy nhiên, tại xã Ngọc Sơn cũ, không ít khu đất được phân lô, đã làm đường tạm nhưng không thể kết nối ra tỉnh lộ do không được cấp phép, dẫn đến tình trạng khu đất trên bị "cụt đường".

Dù vậy, các lô đất tại đây vẫn được rao bán tràn lan trên mạng xã hội kèm những lời giới thiệu, quảng cáo rằng "đất nền tiềm năng, đón sóng khu công nghiệp", "pháp lý rõ ràng, sổ riêng từng lô"...

Ghi nhận tại thôn Nam Sơn, một khu đất nằm cạnh tỉnh lộ 550 được phân nhỏ thành hàng chục lô, không có điện và nước sinh hoạt, nhưng các "cò đất" đã chào bán công khai.

Khu đất tại thôn Nam Sơn, nhà đầu tư đã làm đường, chưa có điện, nước sinh hoạt.

Do không được đấu nối ra tỉnh lộ nên khu đất ở xã Nam Sơn bị "cụt đường".

Người dân địa phương cho biết, tình trạng này bắt đầu rộ lên từ tháng 8 và nhộn nhịp cách đây khoảng một tuần nay, sau khi tỉnh Hà Tĩnh công bố quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phía Tây.

Anh Ngô Tuấn Anh (trú xã Toàn Lưu) cho hay: "Ở xã tôi, trước đây có nhiều vùng đất hẻo lánh, không ai đoái hoài đến. Gần đây, xe cộ tấp nập ra vào để săn lùng đất. Nhà nhà, người người dọn dẹp vườn tạp, máy móc cày xới để phân lô, khung cảnh tấp nập".

Anh Tuấn cho rằng, nhìn bề ngoài không ít người tưởng đời sống người dân đang được cải thiện, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá đất bị đẩy lên cao không chỉ khiến người dân hoang mang, mà còn tác động tiêu cực đến công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển nông thôn mới của địa phương.

Người dân thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu cho hay, từ tháng 8, để "đón sóng" khu công nghiệp, nhiều nhà đầu tư đến vùng này để gom mua đất của người dân, sau đó phân lô, bán nền.

Qua tìm hiểu, người có nhu cầu bán đất tại đây thường viết đơn xin cải tạo đất, hạ thấp mặt bằng, hoặc tự nguyện hiến một phần đất để làm đường giao thông công cộng, sau đó bán đất cho nhà đầu tư.

Máy móc san ủi mặt bằng để phân lô, tách thửa tại xã Toàn Lưu.

Người dân đang xây hạ tầng tạm để bán đất ồ ạt.

Sau khi chính quyền địa phương chấp thuận đơn xin cải tạo đất hoặc tự nguyện hiến đất vì mục đích công cộng của chủ hộ gia đình, nhà đầu tư sẽ "xuống tiền" đặt tiền cọc và huy động máy móc đến san lấp đất. Nhiều gia đình có diện tích đất rộng đã bán hẳn, trao toàn quyền sở hữu cho chủ đầu tư.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Toàn Lưu cho hay, việc người dân có nguyện vọng hiến đất, mở đường thì sẽ được địa phương chấp thuận.

"Người dân có nhu cầu tách thửa thì làm đơn gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai và văn phòng này sẽ cử người về kiểm tra. Xã chỉ có trách nhiệm thu hồi diện tích của người dân hiến để mở rộng đường theo quy định", đại diện UBND xã Toàn Lưu nói.

Công an vào cuộc

Liên quan đến tình trạng phân lô, bán nền diễn ra ồ ạt, đại diện UBND xã Toàn Lưu cho biết việc này không trái quy định. Trước đây khi chưa sáp nhập xã Thạch Ngọc và Lưu Vĩnh Sơn, một số khu vực phân lô, đường chỉ rộng khoảng 4m.

"Tuy nhiên, từ khi sáp nhập, theo quy định mới, đường phải rộng 7m mới được phép phân lô để đảm bảo tiêu chí nông thôn mới lâu dài, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng và cảnh quan về sau của địa phương", đại diện xã Toàn Lưu nói.

Công an xã Toàn Lưu xuống hiện trường kiểm tra sau phản ánh của người dân.

Đại diện UBND xã Toàn Lưu khẳng định, đất chưa có đường không được phép phân lô, tách thửa. Các khu đã làm hạ tầng nhưng chưa được cấp phép đấu nối ra quốc lộ cũng không hợp lệ. Sau phản ánh của người dân, công an đã vào cuộc, làm việc với một số trường hợp liên quan.

Chính quyền xã cũng đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo các giao dịch ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất rồi "ôm nợ" khi thị trường hạ nhiệt.

Công an xã Toàn Lưu cũng nhận định, những ngày qua, tại địa bàn xã Toàn Lưu xuất hiện tình trạng “cò đất” mua đất của người dân rồi chia lô, lôi kéo người dân mua bán đất nhằm thổi giá lên cao, gây nhiễu loạn thị trường. Hậu quả là giá đất bị đẩy vượt xa giá trị thật, người mua chịu nhiều rủi ro, trong khi ngân sách và quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng.

Để bảo vệ quyền lợi của mình và giữ ổn định thị trường bất động sản, công an xã đề nghị người dân cần tìm hiểu thông tin quy hoạch, pháp lý đất đai tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch.

Người dân cần cảnh giác, không nghe theo tin đồn thất thiệt, chỉ ký hợp đồng mua bán khi đã rõ ràng, công chứng hợp pháp khi giao dịch. Cần báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa môi giới để đẩy giá, lừa đảo.