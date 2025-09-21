Bất ngờ trăm ô tô đổ về một xã săn đất; công an cảnh báo 3 thủ đoạn mua bán đất

Trăm ô tô đổ về một xã ở Hà Tĩnh săn đất, giá 'nhảy số' từng ngày

Khoảng một tuần nay, mỗi ngày có hàng trăm ô tô nối đuôi nhau đổ về vùng quê xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh để mua bán, môi giới bất động sản trước thông tin khu vực này sắp tới sẽ xây dựng khu công nghiệp phía Tây.

Xe ô tô nối đuôi nhau đổ về vùng quê xã Toàn Lưu tìm mua đất. Ảnh: Thiện Lương

Các "cò đất" đưa ra những lời "có cánh" để mời gọi người đầu tư. "Đất ở gần khu công nghiệp phía Tây có nhiều lợi thế. Mua đất sau này xây nhà trọ cho công nhân thuê ở. Từ khi khu công nghiệp được hình thành đến lúc khởi công sẽ trải qua nhiều giai đoạn, giá đất sẽ tăng theo từng đợt sóng. Lô đất tôi đang rao bán 1,6 tỷ, sau này cam đoan sẽ lên khoảng 2 tỷ đồng", môi giới thuyết phục khách.

Tuy nhiên, đại diện UBND xã Toàn Lưu khẳng định đây là cơn sốt ảo do giới đầu cơ và "cò đất" tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn.

Trước tình trạng trên, Sở Xây dựng tỉnh đã có văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn.

Trong đó, Công an tỉnh được đề nghị xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, đầu cơ trục lợi, trốn thuế, gây rối loạn thị trường. UBND cấp xã, phường và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ dự án, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn, tạo "sốt đất".

Đất nông nghiệp 300m2, muốn chuyển 100m2 sang đất ở: Thủ tục thế nào?

Công dân thắc mắc: Khi xin phép chuyển 100m2 trên mảnh đất 300m2 trồng cây hằng năm sang đất ở có phải lập thủ tục tách thửa trước, hay có thể nộp hồ sơ chuyển mục đích mà không cần tách thửa, sau đó mới thực hiện tách thửa tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Lương ngân hàng 55 triệu/tháng vẫn khó theo kịp giá chung cư Hà Nội

Năm 2014, mức lương cao nhất trong hệ thống ngân hàng đạt 22,5 triệu đồng/tháng. Đến giữa năm nay, con số này tăng gần gấp đôi, lên 55,44 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn, giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn đã tăng hơn 3 lần.

Đồ họa: Hồng Khanh

Theo VARS IRE, hiện nay, một gia đình có hai vợ chồng, cùng làm ngành ngân hàng, nếu "dành toàn bộ thu nhập để mua nhà" thì chỉ cần khoảng 3,5 năm để mua một căn hộ. Tuy nhiên, để đảm bảo chi tiêu theo nguyên tắc chi phí nhà ở không vượt quá 1/3 thu nhập, thời gian tích lũy sẽ kéo dài khoảng 10 năm. Thực tế, con số này còn lâu hơn do giá nhà luôn tăng nhanh hơn thu nhập.

Có thể thấy, giá nhà vốn đã cao lại liên tục leo thang, trong khi tốc độ tăng thu nhập không theo kịp, khiến việc tích lũy để mua nhà ngày càng khó, ngay cả với nhóm lao động có mức lương cao nhất.

Công an Hưng Yên cảnh báo 3 thủ đoạn mua bán đất đai, người dân dễ mất trắng

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng đất.

Từ các vụ án, cơ quan chức năng nhận thấy, các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật, tâm lý “nôn nóng” của người dân trong giao dịch để trục lợi bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, một trong những thủ đoạn phổ biến là huy động vốn trái phép tại các dự án chưa đủ điều kiện. Ngoài ra, Công an tỉnh Hưng Yên cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua đất nông nghiệp, tự ý phân lô bán nền.

Một chiêu trò nữa là mạo danh “cò” hoặc “người quen” của chủ đầu tư, được người có chức vụ, có quan hệ gửi bán các suất ưu tiên, hứa hẹn có thể mua được các suất đất “ngoại giao”, hoặc mua đất đấu giá với nhà đầu tư mong muốn.

Hà Nội làm sổ đỏ lần đầu: Đăng ký 17 ngày, nhận sổ trong 3 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa công bố danh mục 28 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND thành phố. Trong danh mục có 19 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 9 thủ tục hành chính cấp xã.

Đối với cấp xã, Hà Nội quy định thời gian cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu là 20 ngày.

Cụ thể, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là 17 ngày làm việc; cấp sổ đỏ lần đầu là 3 ngày làm việc.