Trăm ô tô đổ về một xã ở Hà Tĩnh săn đất, giá 'nhảy số' từng ngày

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng một tuần nay, mỗi ngày có hàng trăm ô tô nối đuôi nhau đổ về vùng quê xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh để mua bán, môi giới bất động sản trước thông tin khu vực này sắp tới sẽ xây dựng khu công nghiệp phía Tây.

Ghi nhận tại các thôn Ngọc Hà, thôn Vĩnh Cát... nhiều khu vực đất đã được xẻ nhỏ, ồ ạt phân lô bán nền, hạ tầng được xây dựng tạm bợ để chào mời người dân có nhu cầu mua đất.

Hàng trăm xe nối đuôi nhau về xã Toàn Lưu để tìm hiểu đất. Ảnh: T.P

Trong vai người có nhu cầu đi mua đất, chúng tôi được một người làm nghề môi giới bất động sản dẫn đến thôn Vĩnh Cát để xem đất. Theo người đàn ông này, đất tại khu vực thôn Vĩnh Cát (xã Lưu Vĩnh Sơn cũ), thôn Ngọc Hà (xã Thạch Ngọc cũ) thuộc huyện Thạch Hà... đang "sốt xình xịch" từng ngày.

Môi giới cho hay, nguyên nhân do quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phía Tây Hà Tĩnh.

"Tại thôn Ngọc Hà, mỗi mảnh đất có giá lên tới tiền tỷ nhưng đừng mua ở đó vì dễ sốt ảo. Mảnh tôi đang bán ở thôn Vĩnh Cát rộng 140m2, nếu mua thì tôi bán 1,6 tỷ đồng. Không mua, ngày mai giá sẽ là 1,8 tỷ đồng. Chỉ cần đồng ý, tôi sẽ liên lạc với chủ lô đất để người mua trả giá, đặt cọc", người này nói.

Mảnh đất ở thôn Vĩnh Cát rộng 140m2 được mời chào 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Thiện Lương

Các "cò đất" đưa ra những lời "có cánh" để mời gọi người đầu tư. "Đất ở gần khu công nghiệp phía Tây có nhiều lợi thế. Mua đất sau này xây nhà trọ cho công nhân thuê ở. Từ khi khu công nghiệp được hình thành đến lúc khởi công sẽ trải qua nhiều giai đoạn, giá đất sẽ tăng theo từng đợt sóng. Lô đất tôi đang rao bán 1,6 tỷ, sau này cam đoan sẽ lên khoảng 2 tỷ đồng", môi giới thuyết phục khách.

Bà Nguyễn Thị T. (trú thôn Ngọc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 5 ngày trở lại đây, hàng trăm xe ô tô từ khắp nơi đổ về khu vực gần nhà bà để mua bán đất.

Bà chia sẻ: "Mảnh đất cạnh nhà tôi chưa đầy 200m2, trong thời gian ngắn đã sang tay rất nhiều chủ đất. Ban đầu họ bán giá 500 triệu, sau đó tôi thấy họ bán lại cho người khác 600 triệu đồng, rồi đến 900 triệu đồng. Hiện giá mảnh đất đã lên hơn 1 tỷ".

Đất ở thôn Ngọc Hà, xã Toàn Lưu bị xẻ nhỏ thành từng ô để mua bán. Ảnh: Thiện Lương

"Họ bảo do sắp có khu công nghiệp ở quanh khu vực này nên đất sốt lên từng giờ. Tuy nhiên, tôi nghĩ là sốt ảo vì cách đây mấy tháng, đất ở khu vực này còn rất rẻ", bà T. nói thêm.

Tương tự, chị Phan Tú L. (một người dân bán nước sát tỉnh lộ 3, đoạn qua xã Toàn Lưu) cho hay, hai ngày vừa rồi, lượng người đổ về đây đông hơn cả họp chợ. Sau khi có công bố quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, đất ở đây 'nhảy số' từng ngày", chị L. nói.

Cũng theo chị L., khách mua đất không phải là người địa phương, mà chủ yếu là dân đầu tư từ nhiều nơi đổ về, đặc biệt là Nghệ An. Người dân ở đây sở hữu diện tích đất lớn, tính theo sào (mỗi sào là 500m2) chứ không phải mét vuông nên họ không có nhu cầu mua đất để sử dụng.

Việc mua bán diễn ra sôi nổi bằng những hợp đồng viết tay. Ảnh: T.P

"Tôi bán nước ở đây nên khi giao dịch mua bán đất, họ thường ngồi quán của tôi uống nước và viết giấy cọc mua bán đất. Có ngày cùng một mảnh đất được sang tay tới 4 lần, các bên chỉ viết giấy cọc tay. Mỗi lần sang tay, giá đất lại chênh lệch từ 100-200 triệu đồng.

Lần đầu tiên tôi thấy giá đất ở khu vực này được đẩy lên cao như vậy, từ vài triệu đồng/m2 nay lên 10 triệu đồng/m2", chị L. kể.

Liên quan đến hiện trạng trên, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết ngày 12/9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây TP Hà Tĩnh (thuộc xã Toàn Lưu), tỷ lệ 1/2.000.

"Chính quyền đã tổ chức họp xin ý kiến người dân về quy hoạch nhưng chưa biết khi nào sẽ thực hiện", lãnh đạo xã thông tin.

Ồ ạt phân lô bán nền tại xã Toàn Lưu. Ảnh: Thiện Lương

Cũng theo UBND xã Toàn Lưu, do có thông tin trên, những ngày gần đây hàng trăm người đã đổ về khu vực gần dự án để thương thảo mua bán đất, giá đất bị đẩy lên khoảng 30% so với trước.

"Trước đây ở thôn Ngọc Hà, mỗi m2 đất khoảng 1,5-2 triệu đồng, nay bị đẩy lên rất cao. Đây là hiện tượng sốt ảo. Nếu xây dựng khu công nghiệp thì quy trình khép kín, nên việc mua đất gần khu vực ngoài cũng không có lợi. Người nào thông thái thì không ở gần khu công nghiệp. Khi có thông tin, nhiều người đã đi lướt đất để kiếm tiền và có cả người dân sinh sống trên địa bàn tham gia buôn bán đất".

"Sau sự việc, chúng tôi đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước việc mua đất sốt ảo", lãnh đạo UBND xã nói thêm.