Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10 tới đây. Điểm nhấn của Nghị định chính là bãi bỏ độc quyền Nhà nước sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu và cho phép các doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu khi có giấy phép.

Quy định mới này tiếp tục nhận được sự quan tâm của người dân về xu hướng giá vàng trong tương lai.

Ngày 19/9, trả lời phỏng vấn của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng và là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, cho rằng, thời điểm này, rất khó đoán định giá vàng sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới. Có thể giá vàng có xu hướng giảm khi Nghị định có hiệu lực.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dự báo giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối do giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu và công cụ kiểm soát giá vàng từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích, thứ nhất, giá vàng chịu sự tác động từ chính sách cung tiền trong nước. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gia tăng cung tiền, với tăng trưởng tín dụng đã đạt mức hơn 10%. Trong bốn tháng cuối năm, nhiều khả năng NHNN tiếp tục bơm thêm nguồn vốn ra thị trường. Khi tiền lưu thông dồi dào, giá cả hàng hóa, đặc biệt là lương thực - thực phẩm có xu hướng nhích, thì giá vàng cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh giá vàng trong nước không hoàn toàn phụ thuộc vào lượng cung tiền, mà còn bị chi phối bởi cơ chế quản lý thị trường vàng.

Thứ hai, yếu tố quốc tế. Mỹ đang trong chu kỳ giảm lãi suất, khiến đồng USD sụt giá. Ngày 17/9 Fed đã giảm lãi suất Fed Funds O/N 0,25%. Lãi suất giảm làm USD suy yếu, giá trị VND tăng, từ đó tỷ giá có thể hạ nhiệt. Điều này tác động trực tiếp tới giá vàng khi giá vàng toàn cầu vốn neo chặt vào biến động của đồng USD.

Thực tế, giá vàng thế giới ngày 18/9 đã hạ xuống ngưỡng 3.640 USD/ounce, trong khi đó giá vàng trong nước thường xuyên điều chỉnh theo xu hướng quốc tế. Như vậy, chính sách tiền tệ của Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến thị trường vàng thế giới mà còn gián tiếp tác động đến giá vàng tại Việt Nam.

Ảnh: Bảo Loan

Thứ ba, chính sách quản lý thị trường vàng trong nước.

Với Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10 tới đây, hứa hẹn sẽ tác động đến cung - cầu vàng trong nước. Chính phủ cho phép doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại được nhập khẩu, sản xuất vàng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung. Khi đó, áp lực cầu giảm, giá vàng trong nước có thể sẽ hạ nhiệt.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là giá vàng thế giới. Bởi dù nguồn cung nội địa có dồi dào hơn, giá vàng trong nước vẫn neo theo biến động quốc tế.

Do vậy, việc khẳng định giá vàng có thực sự giảm hay tăng là rất khó đoán định. Khả năng giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối vì phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu.

Tuy nhiên, nếu cung cầu quân bình, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có thể sẽ giảm xuống mức hợp lý là 3-5 triệu đồng/lượng, trong khi hiện nay vẫn còn ở mức 15 triệu đồng/lượng.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP mở ra một bước ngoặt trong quản lý thị trường vàng, hứa hẹn xóa bỏ thế độc quyền và tạo không gian cạnh tranh lành mạnh.

Người dân cũng kỳ vọng việc mở cửa cho doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại tham gia sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp tăng nguồn cung, góp phần ổn định thị trường và giảm tình trạng khan hiếm cục bộ.