'Cò đất' dựng rạp tấp nập mua bán ở Hà Tĩnh, chính quyền nói thẳng sự thật

Đất chưa có đường, "cò" đã phân lô bán tiền tỷ

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, ngày 19/9, tại các thôn Trung Tâm, Ngọc Hà, Vĩnh Cát... thuộc xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục diễn ra tình trạng sốt đất.

Sau khi công bố quy hoạch khu công nghiệp phía Tây Hà Tĩnh, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau đổ về vùng quê này săn lùng đất. Từng tốp "cò đất" có mặt tại nhiều thôn ở xã Toàn Lưu để thương thảo, mua bán đất. Nhóm môi giới bất động sản còn dựng rạp ở khu đất trống, tấp nập mời chào khách.

Xe ô tô nối đuôi nhau đổ về vùng quê xã Toàn Lưu tìm mua đất.

Thôn Trung Tâm nằm cách trụ sở UBND xã Toàn Lưu hơn 10km, cách vị trí quy hoạch khu công nghiệp phía Tây Hà Tĩnh khoảng 5km, địa hình đất đồi núi, dân cư thưa thớt. Đây không phải là khu vực có vị trí đắc địa, nhưng gần đây bỗng trở thành điểm nóng bất động sản.

Tại khu vực này, nhiều mảnh đất rộng khoảng 10.000 m2 đã được các cò đất mua lại từ người dân. Dù chưa có đường, họ vẫn tự vẽ sơ đồ phân lô (bao gồm cả đường) để rao bán cho khách có nhu cầu, giá dao động từ 600 triệu đồng đến 1,1 tỷ đồng mỗi lô.

Trước câu hỏi chưa có đường nhưng trong sơ đồ phân lô lại thể hiện rõ "đường rộng 7 mét", các "cò đất" cho hay: "Hiện tại chưa có đường, nhưng cứ chốt cọc mua đi. Mua bán xong xuôi, chúng tôi cam kết đường sẽ có và rộng 7 mét".

Anh Nguyễn Tiến A. (trú xã Toàn Lưu) chia sẻ: "Từ trước tới nay, vùng đất này rất ít khách mua. Tuy nhiên, một tuần trở lại đây, người từ đâu ùn ùn đổ về mua bán đất. Đặc biệt, việc dựng rạp để mua bán đất như họp chợ thì lần đầu tiên tôi chứng kiến. Đất đai bị đẩy giá lên cao khiến bà con rất hoang mang".

Khu đất chưa có đường nhưng "cò đất" tự vẽ sơ đồ phân lô, thể hiện đường rộng 7 mét.

Nhóm người đã dựng rạp ngay tại khu đất để thương thảo.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau khi công bố quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp phía Tây Hà Tĩnh, thị trường bất động sản tại địa phương có dấu hiệu sốt, có những vùng nông thôn giá đất tăng lên 40%.

Tuy nhiên, đại diện UBND xã Toàn Lưu khẳng định đây là cơn sốt ảo do giới đầu cơ và "cò đất" tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Chính quyền địa phương đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo, tránh rủi ro.

Siết chặt quản lý trước cơn sốt đất ảo

Trước tình trạng trên, mới đây, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh này.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tại một số thời điểm, khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở có hiện tượng tăng cao bất thường, không phù hợp với giá trị thực.

Thời gian qua, một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để thao túng tâm lý. Nhóm người này đã "đẩy giá tăng cao", "tạo giá ảo", gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi.

Việc mua bán, viết giấy mua bán đất tại vị trí thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu.

Nhằm chấn chỉnh, Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về sàn giao dịch, môi giới theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96/2024/NĐ-CP.

Cá nhân hành nghề môi giới chỉ được hoạt động khi có chứng chỉ hợp lệ, làm việc trong doanh nghiệp được cấp phép và phải ghi rõ số chứng chỉ khi quảng bá dịch vụ trên mạng xã hội để minh bạch thông tin, tránh gây tác động tiêu cực tới thị trường.

Chủ đầu tư dự án phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và phòng, chống rửa tiền; chỉ được đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện.

Công an tỉnh được đề nghị xử lý nghiêm các hành vi đưa tin sai sự thật, đầu cơ trục lợi, trốn thuế, gây rối loạn thị trường. UBND cấp xã, phường và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ dự án, ngăn chặn tình trạng tung tin đồn, tạo "sốt đất".

Sở Xây dựng Hà Tĩnh đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của sàn giao dịch, chủ đầu tư, doanh nghiệp môi giới và các phiên đấu giá đất; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hiện tượng đẩy giá bất thường.