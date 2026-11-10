Vợ chồng bầu Kiên nắm hơn 324 triệu cổ phiếu ACB, cổ tức 4 năm vượt 900 tỷ

Tháng 8/2012, thông tin ông Nguyễn Đức Kiên, thường được biết đến với biệt danh bầu Kiên, bị bắt đã gây chấn động thị trường tài chính Việt Nam. Hai năm sau, vị doanh nhân từng có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ngân hàng bị tuyên phạt 30 năm tù.

Dù đã rời xa thương trường hơn một thập kỷ, tên tuổi ông Kiên vẫn xuất hiện trong danh sách cổ đông của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Đáng chú ý, lượng cổ phiếu đứng tên ông và vợ là bà Đặng Ngọc Lan tiếp tục gắn với những khoản cổ tức có giá trị lớn.

Vợ chồng ông Nguyễn Đức Kiên

Theo tài liệu công bố tại đại hội đồng cổ đông thường niên ACB năm 2026, tại ngày 13/2/2026, ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu trực tiếp hơn 144,3 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 2,81% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Đặng Ngọc Lan nắm gần 179,7 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 3,5% vốn ngân hàng.

Như vậy, tổng lượng cổ phiếu đứng tên hai vợ chồng đạt hơn 324 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,31% vốn điều lệ ACB.

Với tỷ lệ sở hữu này, khối cổ phần của vợ chồng bầu Kiên tương ứng với khoản cổ tức đáng kể mỗi khi ngân hàng thực hiện phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt.

Tháng 6/2026, ACB hoàn tất chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương đương 700 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền ngân hàng chi trả cho cổ đông trong đợt này gần 3.600 tỷ đồng.

Nếu giữ nguyên lượng cổ phiếu tại ngày chốt quyền, khối cổ phần của vợ chồng bầu Kiên tương ứng với khoản cổ tức gần 227 tỷ đồng trước thuế. Sau khi tạm tính thuế thu nhập cá nhân 5%, con số còn lại vào khoảng hơn 210 tỷ đồng.

Đây là con số tính toán theo lượng cổ phiếu công bố, không đồng nghĩa với khoản tiền thực nhận đã được xác minh. Việc chi trả thực tế còn phụ thuộc tình trạng sở hữu tại ngày chốt quyền và các vấn đề pháp lý liên quan.

Bốn năm nhận cổ tức tiền mặt hơn 900 tỷ đồng

Để thấy rõ giá trị của khối cổ phiếu này, cần nhìn lại chính sách phân phối lợi nhuận của ACB trong những năm qua.

Sau các đợt chia cổ tức bằng tiền mặt giai đoạn 2013-2015, ACB bước vào thời kỳ dài chủ yếu trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong giai đoạn 2016-2022, ngân hàng không chia cổ tức tiền mặt mà tập trung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ có năm lên tới 25-30%.

Việc liên tục chia cổ tức bằng cổ phiếu giúp số lượng cổ phần của những cổ đông duy trì nắm giữ tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, hình thức này không đồng nghĩa giá trị tài sản của cổ đông tăng tương ứng, bởi giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh sau ngày thực hiện quyền.

Đến năm 2022, ACB quay trở lại chia cổ tức bằng tiền mặt sau nhiều năm gián đoạn. Ngân hàng duy trì tỷ lệ 10% trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2024, đồng thời tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% mỗi năm.

Theo tính toán dựa trên lượng cổ phần của vợ chồng ông Kiên, khoản cổ tức tiền mặt sau thuế tương ứng ước đạt khoảng 202 tỷ đồng năm 2022, gần 233 tỷ đồng năm 2023 và khoảng 268 tỷ đồng năm 2024.

Cộng với khoản cổ tức năm 2025 ước tính hơn 210 tỷ đồng sau thuế, tổng giá trị cổ tức tiền mặt tương ứng với khối cổ phần của hai vợ chồng trong giai đoạn 2022-2025 vượt 910 tỷ đồng.

Không chỉ nhận cổ tức tiền mặt, khối cổ phiếu này còn tăng về số lượng qua các đợt phát hành. Sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 với tỷ lệ 13%, số cổ phần đứng tên vợ chồng ông Kiên tăng thêm khoảng 42 triệu đơn vị.

Trong khi đó, ACB cũng có sự thay đổi đáng kể về quy mô và hoạt động sau hơn một thập kỷ. Ngân hàng hiện có vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm những nhà băng tư nhân có quy mô lớn trên thị trường.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch cả năm. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.