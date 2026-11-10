Chân dung người vợ 41 năm gắn bó với Jensen Huang CEO Nvidia: Là kỹ sư thiết kế vi mạch, hơn chồng 2 tuổi

Người vợ 41 năm gắn bó với Jensen Huang CEO Nvidia

Hình ảnh hiếm hoi của 2 vợ chồng khi còn trẻ (Ảnh: JD Supra)

Giữa những ồn ào xoay quanh người đứng đầu đế chế chip AI, sự chú ý của công chúng cũng đổ dồn về Lori Huang - người phụ nữ đã kết hôn với Jensen khoảng 40 năm, đồng hành cùng ông từ thời sinh viên và có 2 người con chung. Khác với người chồng thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, Lori duy trì cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư.

Thông tin từ Tạp chí Phụ nữ mới dịch từ The Washington PostLori Huang, tên thời con gái là Lori Mills, gặp Jensen khi cả hai còn là sinh viên ngành kỹ thuật tại Đại học Oregon State (Mỹ). Theo thông tin do chính ngôi trường này công bố, Lori tốt nghiệp năm 1985 với bằng Cử nhân Kỹ thuật điện (BSEE). Thời điểm gặp nhau, bà 19 tuổi, còn Jensen mới 17 tuổi. Trong lớp học có khoảng 250 sinh viên nhưng chỉ có 3 nữ sinh và Lori là một trong số đó.

Câu chuyện làm quen của hai người từng được Jensen kể lại trong một cuộc phỏng vấn tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc). Khi ấy, ông chủ động tiến đến chỗ Lori và hỏi: "Bạn có muốn xem bài tập về nhà của tôi không?". Jensen còn hứa nếu cả hai cùng làm bài tập vào mỗi Chủ nhật, Lori sẽ đạt toàn điểm A.

Lời đề nghị tưởng chừng đơn giản ấy mở đầu cho những buổi hẹn hò vào mỗi Chủ nhật. Jensen cũng từng nói với bạn gái rằng ông sẽ trở thành CEO trước tuổi 30. Năm 1993, ông cùng hai cộng sự thành lập Nvidia, thực hiện lời hứa năm nào. Theo thông tin từ Đại học Oregon State, hai người kết hôn khoảng 5 năm sau khi gặp nhau.

Trong một lần chia sẻ về quãng thời gian đại học, Jensen từng gọi việc gặp Lori là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Ông cũng cho biết chính những năm tháng tại Oregon State đã giúp mình tìm thấy niềm đam mê thực sự với công nghệ và kỹ thuật máy tính.

Jensen Huang và vợ - bà Lori Huang. Ảnh: Internet.

Trong khi Jensen Huang thường xuyên xuất hiện trên sân khấu công nghệ quốc tế, Lori lại lựa chọn cuộc sống tương đối kín đáo. Bà ít trả lời phỏng vấn, hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình và chủ yếu được truyền thông nhắc đến thông qua các hoạt động từ thiện cùng chồng.

Lori đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Jen-Hsun and Lori Huang Foundation - quỹ từ thiện do hai vợ chồng đồng sáng lập. Quỹ tập trung hỗ trợ giáo dục đại học, y tế cộng đồng, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời đóng góp cho các tổ chức cộng đồng tại khu vực vịnh San Francisco (Mỹ).

Vợ chồng Jensen Huang cũng là những nhà tài trợ lớn cho Đại học Oregon State và Đại học Stanford. Năm 2022, hai người đóng góp 50 triệu USD cho Oregon State University Foundation để xây dựng trung tâm nghiên cứu và giáo dục về trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu và robot. Công trình được đặt tên Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex nhằm ghi nhận đóng góp của hai cựu sinh viên.

Theo thông tin được công bố, Lori và Jensen có 2 người con. Con gái Madison Huang hiện giữ vị trí Giám đốc Marketing tại Nvidia, trong khi con trai Spencer Huang là quản lý sản phẩm cấp cao của công ty. Cả hai đều từng thực tập tại Nvidia trước khi đảm nhiệm những vị trí chính thức.

Sóng gió hôn nhân của Jensen Huang CEO Nvidia

Cuộc hôn nhân hơn 40 năm đó giờ đây đang phải đối mặt với sóng gió. CEO Nvidia hôm 8/11 thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với một nữ doanh nhân Trung Quốc.

Trong một bức thư gửi các nhân viên Nvidia hôm 8/11, ông Jensen Huang đã thừa nhận mối quan hệ này và xin lỗi vì đã làm tổn thương gia đình mình.

"Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lý do gì để bào chữa cho những gì tôi đã làm. Tôi chân thành xin lỗi", ông viết.

Ngay sau thừa nhận này của ông Huang, Hội đồng quản trị của Nvidia thông báo mở một cuộc điều tra đối với ông giữa lúc có thông tin ông là mục tiêu của tình báo nước ngoài.

Theo Tiền phong dịch từ New York Times, vụ việc nhanh chóng làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của ông Huang tại Nvidia. Ông hiện là nhân vật chủ chốt đứng sau sự phát triển của hãng sản xuất chip AI có giá trị lớn nhất thế giới, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Theo dữ liệu giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm xuống khoảng 178,60 USD/cổ phiếu, thấp hơn hơn 4% so với mức đóng cửa 186,64 USD trong phiên giao dịch cuối tuần trước.