Jensen Huang mất gần 7 tỷ USD vì bê bối ngoại tình

Chốt phiên giao dịch 9/11, cổ phiếu hãng chip Mỹ Nvidia giảm 4,27%. Trong phiên, mã này có thời điểm mất tới gần 7%. Diễn biến này khiến vốn hóa của Nvidia bốc hơi gần 200 tỷ USD, xuống còn 4.310 tỷ USD.

Tài sản của CEO Jensen Huang vì thế cũng giảm 6,8 tỷ USD chỉ trong một phiên. Ông cũng là tỷ phú mất tiền nhiều nhất thế giới hôm 9/11, theo thống kê của Forbes.

Dù vậy, Huang hiện vẫn nằm trong top 10 người giàu nhất hành tinh, với tài sản 155,4 tỷ USD. Ông sở hữu hơn 3,5% cổ phần Nvidia - công ty ông đồng sáng lập năm 1993 và đã làm CEO kể từ đó.

Cổ phiếu hãng chip AI hàng đầu thế giới lao dốc trong bối cảnh các gã khổng lồ công nghệ khác hồi phục sau đợt bán tháo tuần trước. Diễn biến này không nằm ngoài dự báo của giới phân tích. Nvidia đang điều tra liệu Huang có là mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin ông có mối quan hệ thân thiết với Alice Huang, nữ doanh nhân bị nghi là đặc tình của Trung Quốc. Huang cũng xác nhận đã ngoại tình, đồng thời xin lỗi gia đình và đồng nghiệp, đối tác, cổ đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/11 bác bỏ cáo buộc cử điệp viên giăng lưới tình với CEO Nvidia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói thông tin về "chiến dịch tình báo nhằm vào CEO Nvidia" là vô căn cứ, gọi đây là nỗ lực bôi nhọ Bắc Kinh.

Cuộc điều tra của Nvidia với CEO Huang nhiều khả năng sẽ gây thêm sức ép cho cổ phiếu của hãng, trong bối cảnh mã này gần đây giảm mạnh. Tính từ đầu năm, mã này đã giảm 7,6%. Các cổ phiếu liên quan AI chịu áp lực lớn trong mùa thu này, do lo ngại về khả năng duy trì mức chi tiêu cho AI, nguồn vốn cho các khoản chi đó, cùng kết quả kinh doanh kém khả quan của một số hãng công nghệ lớn.

Tương lai của Huang tại Nvidia đang trở nên khó dự đoán, dù ông cam kết tiếp tục lãnh đạo công ty. Chris Weston - Giám đốc Nghiên cứu tại hãng dịch vụ tài chính Pepperstone - cảnh báo nếu Huang từ chức, cổ phiếu Nvidia sẽ "lao dốc kinh hoàng". Gary Black - nhà đầu tư vào Tesla cũng đồng tình rằng việc điều tra có thể gây sức ép lên cổ phiếu hãng chip trong ngắn hạn.