Trụ sở Nvidia đặt tại Santa Clara, California (Mỹ), do hãng kiến trúc Gensler thiết kế, có tổng diện tích khoảng hơn 116.000 m2. Tổ hợp gồm hai khối chính Endeavor và Voyager, kết nối với nhau bằng công viên và các lối đi ngoài trời.

Gensler cho biết ý tưởng thiết kế xuất phát từ cấu trúc chip xử lý - lĩnh vực cốt lõi của Nvidia. Vì vậy, toàn bộ campus được tổ chức như một mạng lưới kết nối, với các hình tam giác xuất hiện ở hình khối công trình, mái và nhiều chi tiết cấu trúc.

Trong thư gửi cổ đông tháng 4/2013, Jensen Huang giải thích vì sao trụ sở mới của Nvidia tại Santa Clara lấy hình tam giác làm chủ đạo. Đây là hình khối cơ bản trong đồ họa máy tính, lĩnh vực gắn với quá trình phát triển của hãng. Ông muốn công trình có mặt sàn rộng, ít ngăn chia để nhân viên thuộc nhiều chuyên môn có thể làm việc cùng nhau.

Theo tạp chí Interior Design, Huang đặt bài toán cho Gensler, phải thiết kế trụ sở thành nơi gặp gỡ, trao đổi của 2.500 nhân viên. Thay cho mô hình văn phòng chia tách theo phòng ban, công trình sử dụng các mặt sàn lớn, liên thông bằng hệ cầu thang dễ nhận diện.

Xen giữa là những khoảng làm việc ngoài trời, sân hiên và không gian nghỉ, nhằm tăng các tương tác ngẫu nhiên giữa nhân sự.

Phòng họp, khu pha chế và nhà vệ sinh tập trung quanh sảnh thông tầng, tạo thêm cơ hội để nhân viên các bộ phận gặp nhau khi sử dụng tiện ích hàng ngày. Tầng lửng có khu nghỉ chung và chỗ làm việc mở.

Khu làm việc ngoài trời tại trụ sở Nvidia nằm dưới hệ mái khung thép sơn trắng, với các mặt bên để mở đón ánh sáng tự nhiên. Bàn cao chạy dọc vách lam gỗ, cho phép nhân viên đứng hoặc ngồi làm việc. Các băng ghế gỗ uốn cong phía đối diện tạo chỗ nghỉ và trao đổi nhóm.

Khoảng thông tầng hình tam giác tại trụ sở Nvidia nhìn từ dưới lên. Hành lang các tầng chạy quanh giếng trời, với lan can kim loại sơn trắng và dải đèn chạy dọc mép sàn. Phía trên, hệ khung chia mái kính thành nhiều ô tam giác nhỏ, đưa ánh sáng tự nhiên xuống các tầng bên dưới.

Huang trực tiếp chọn Hao Ko, kiến trúc sư của Gensler, tham gia dự án. Theo The New Yorker, nhóm thiết kế dùng kính thực tế ảo kết nối với các bộ xử lý đồ họa của Nvidia để quan sát đường đi của ánh sáng. Mô phỏng giúp nhóm xác định vị trí các ô kính trên mái sao cho ánh sáng vào được bên trong mà hạn chế nắng chiếu trực tiếp.

Tại khu Voyager, Gensler tiếp tục đưa không gian chung vào giữa công trình. Một cầu thang lớn màu xám đậm, mang tên "the mountain" (ngọn núi), dẫn từ sảnh lên các tầng lửng. Khu lễ tân nằm một phía, còn lại bố trí văn phòng, phòng họp và khu ăn uống. Trên khoảng thông tầng, mái thép lượn cao khoảng 18 m có các ô kính tam giác đưa ánh sáng xuống lõi nhà. Bên ngoài, công viên và lối đi bộ kết nối khu Voyager với Endeavor.

Trong hai tòa nhà, Voyager là hạng mục nổi bật hơn về quy mô và tổ chức không gian. Theo AISC, khối nhà hình lục giác này có diện tích chiếm đất khoảng hơn 25.500 m2, diện tích làm việc gần 65.000 m2, phục vụ hơn 3.000 nhân sự.

Trần công trình cao khoảng 18 m, kết hợp nhiều ô lấy sáng tam giác. Kính, thép và gỗ được sử dụng đồng thời để giữ độ mở cho không gian, tăng khả năng quan sát và giảm cảm giác khép kín của một văn phòng quy mô lớn.

Theo Gensler, trụ sở Nvidia đạt chứng nhận công trình xanh do Hội đồng Công trình xanh Mỹ (USGBC) cấp. Toà nhà cũng tích hợp hệ pin mặt trời công suất 390 kW và sử dụng nước tái chế cho tưới tiêu. Khu làm việc ngoài trời được thiết kế để phục vụ khoảng 1.300 người, cho thấy định hướng đưa hoạt động làm việc ra khỏi không gian kín.

Yếu tố cảnh quan cũng được đặt ngang với kiến trúc. Cây xanh, mặt nước và lối đi ngoài trời xuất hiện liên tục giữa hai khối nhà, giúp công trình duy trì cảm giác gần thiên nhiên. Mảng xanh cũng hỗ trợ thông gió, chiếu sáng và giảm phụ thuộc vào chiếu sáng nhân tạo vào ban ngày.

Khu làm việc chung tại trụ sở Nvidia nhìn từ trên cao. Bàn dài dành cho nhóm, còn các bàn nhỏ đặt dọc ghế băng tạo chỗ làm việc cá nhân.

Nhờ hình khối tam giác, mặt kính và cách tổ chức làm việc mở, khu trụ sở của Nvidia trở thành một trong những campus dễ nhận diện tại Silicon Valley. Thiết kế này cũng phản ánh xu hướng văn phòng công nghệ hiện nay: giảm vách ngăn, tăng linh hoạt và coi không gian giao tiếp là một phần của năng suất làm việc.