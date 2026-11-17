Theo một nguồn thạo tin, ban lãnh đạo công ty hiện không xem xét việc đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO, bất chấp làn sóng ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ như CEO Tesla Elon Musk và một bản kiến nghị trực tuyến thu hút hàng chục nghìn chữ ký nhằm ủng hộ nhà đồng sáng lập đang vướng vào nhiều tranh cãi của hãng chip Mỹ.

“Ban quản trị không xem xét việc đưa Jensen trở lại”, nguồn tin cho biết. Người này đề nghị giấu tên do đây là vấn đề nhạy cảm.

Trước đó, trong ngày 16/11, Tổng thống Trump đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực nhằm đưa Huang trở lại ghế CEO Nvidia.

Khi được phóng viên hỏi về khả năng ông Huang trở lại lãnh đạo Nvidia lúc rời Nhà Trắng để bắt đầu chuyến công du châu Á, ông Trump nói: “Tôi sẽ không phản đối điều đó. Tôi nghĩ ông ấy đã học được một bài học lớn. Có lẽ là một bài học quan trọng hơn những bài học khác, nhưng chắc chắn tôi sẽ không phản đối việc ông ấy trở lại”.

Ông Huang từ chức CEO Nvidia trong tuần trước, sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Sự việc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng ông còn có ít nhất một mối quan hệ ngoài luồng khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng tỷ phú công nghệ Elon Musk và hàng chục nghìn người khác đã lên tiếng ủng hộ việc đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về cáo buộc người phụ nữ nói trên là gián điệp Trung Quốc. “Tôi không biết liệu bà ấy có phải là gián điệp Trung Quốc hay không. Chúng ta sẽ xác định điều đó”, ông nói.

Vài ngày trước đó, tỷ phú Elon Musk, người từng giữ vai trò cố vấn cho ông Trump, cho biết đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Tính đến ngày 16/11, bản kiến nghị được đăng tải trên trang web standwithjensen.com đã thu hút hàng chục nghìn chữ ký. Trong đó, có hơn 90.000 người được giới thiệu là các cổ đông cũ của Nvidia và 1.600 cựu nhân viên công ty.

“Chúng tôi lo ngại rằng Jensen đã bị cách chức mà không trải qua một quy trình tố tụng thực chất và có ý nghĩa”, nội dung bản kiến nghị nêu rõ.

Trong khi đó, CEO OpenAI Sam Altman có quan điểm thận trọng hơn so với một số nhân vật chủ chốt khác trong ngành công nghệ. Ông dành nhiều lời đánh giá tích cực cho Huang nhưng không trực tiếp kêu gọi Nvidia phục chức cho nhà đồng sáng lập này.

“Tôi không nghĩ mình biết đủ thông tin để trả lời câu hỏi đó”, ông Altman nói tại một hội nghị do Semafor tổ chức ở Palo Alto, bang California, khi được hỏi liệu ông Huang có nên trở lại vị trí CEO Nvidia hay không.

“Jensen từ lâu đã là một người hùng đối với tôi”, ông Altman nói thêm, đồng thời nhận định rằng ngay cả những người hùng cũng có những khiếm khuyết.

CEO OpenAI cũng bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của ông Huang, khi bản thân ông từng trải qua một cuộc khủng hoảng tương tự tại OpenAI. Năm 2023, ông Altman bị hội đồng quản trị OpenAI đột ngột sa thải trước khi nhanh chóng trở lại vị trí CEO nhờ làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ nhân viên công ty.

“Tôi thực sự có sự đồng cảm sâu sắc với tình huống này. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bản thân trải qua hoàn cảnh tương tự”, ông nói.

Dù vậy, ông Altman cho rằng ông Huang đóng vai trò trung tâm trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng ngành công nghiệp này cuối cùng vẫn có thể tiếp tục phát triển ổn định ngay cả khi ông không còn giữ vị trí CEO Nvidia.

Nhà phân tích nổi tiếng phố Wall, Dan Ives, một đối tác tại Yorkville Ives, cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng ngày 16/11 rằng "mọi lời đồn đoán về việc Jensen quay trở lại Nvidia là điều rất khó xảy ra."

"Việc tranh cãi về người kế nhiệm chức CEO tại một công ty, giữa Tổng thống và Bộ trưởng Tài chính, ngay trước thềm chuyến đi đến Trung Quốc, là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy trí tuệ nhân tạo và các chip vận hành nó đã trở nên quan trọng như thế nào đối với chính sách của Mỹ và nền kinh tế toàn cầu", bà Ives nói.

Các đối thủ trong lĩnh vực sản xuất chip của Nvidia cùng những tập đoàn công nghệ lớn khác đang nhanh chóng tìm cách lấp đầy khoảng trống ảnh hưởng tại Washington sau khi cựu CEO Jensen Huang rời đi. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh những đề xuất hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn của Mỹ trên quy mô lớn có nguy cơ làm đảo lộn một trong những động lực quan trọng của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

AMD, Qualcomm và các nhà sản xuất chip khác đang đẩy mạnh hoạt động vận động hành lang nhằm lấp đầy khoảng trống quyền lực tại Washington mà ông Huang để lại. Trong khi đó, các phòng thí nghiệm AI lớn, bao gồm Anthropic, OpenAI và một số khách hàng lớn khác của Nvidia, đang tích cực thúc đẩy việc áp đặt các giới hạn đối với hoạt động bán chip tiên tiến ra thị trường quốc tế. Đây vốn là biện pháp mà ông Huang từng nhiều lần công khai phản đối.

Các doanh nghiệp Trung Quốc và những công ty nước ngoài khác phụ thuộc vào chip Nvidia hoặc tham gia vào chuỗi cung ứng của hãng đang chuẩn bị đối mặt với nguy cơ gián đoạn lớn nếu Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp siết chặt xuất khẩu. Khả năng kịch bản này xảy ra ngày càng cao.

Theo Washington Post