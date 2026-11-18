Trong thư ngỏ đăng trên mạng xã hội X hôm 17/11 (giờ Mỹ), ông Jensen Huang cảm ơn những người đã động viên ông và gia đình trong tuần qua. Nhà đồng sáng lập Nvidia viết rằng việc cùng các đồng nghiệp xây dựng tập đoàn là một đặc ân và niềm vinh dự.

Ông Huang thừa nhận đã không đáp ứng những chuẩn mực mà Nvidia đặt ra cho mọi thành viên và đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong đời tư. Ông bày tỏ hối tiếc vì những vấn đề đã gây ra cho hội đồng quản trị, nhận trách nhiệm về các sai lầm của mình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập do tập đoàn khởi xướng.

Ông Jensen Huang đã lần đầu lên tiếng sau khi từ chức CEO Nvidia. Ảnh: Fortune

Cựu CEO Nvidia cho biết kể từ khi rời vị trí, ông đã nhận được nhiều lời kêu gọi trở lại từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng. Ông nói sẽ rất vinh dự được trở lại điều hành Nvidia nếu hội đồng quản trị cho rằng việc này phù hợp với lợi ích của cổ đông, người lao động, tập đoàn và nước Mỹ.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi ông Huang công bố thư ngỏ, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones cho biết hội đồng quản trị đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức và không có ý định tái bổ nhiệm ông làm CEO. Ông Jones đưa ra tuyên bố khi mở đầu cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III, diễn ra chiều 17/11 tại Mỹ, tức rạng sáng 18/11 theo giờ Việt Nam.

Theo Reuters, Nvidia đã thuê công ty tuyển dụng lãnh đạo Heidrick & Struggles để hỗ trợ tìm người kế nhiệm và đang xem xét các ứng viên cả trong lẫn ngoài tập đoàn. Ông Jones nhấn mạnh hội đồng quản trị muốn sớm bổ nhiệm CEO chính thức, song sẽ dành thời gian để chọn người phù hợp.

Theo hồ sơ Nvidia nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ chức của ông Huang ngày 11/11, có hiệu lực ngay. Quyết định được công bố ngày 12/11. Bà Colette Kress, giữ chức giám đốc tài chính Nvidia từ năm 2013, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền và tiếp tục phụ trách tài chính trong thời gian tập đoàn tìm người kế nhiệm.

Trong báo cáo tài chính đầu tiên kể từ khi ông Huang rời vị trí, Nvidia công bố doanh thu quý III của năm tài chính 2027 đạt 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ. Mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 107,6 tỷ USD. Tập đoàn dự báo doanh thu quý tiếp theo đạt khoảng 130 tỷ USD, cao hơn mức 125,25 tỷ USD mà giới phân tích kỳ vọng, theo dữ liệu LSEG được Reuters dẫn lại.