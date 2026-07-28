Nữ diễn viên miền Bắc là "phú bà nhiều nhà", làm cơ ngơi bằng container đẹp như truyện cổ tích

Diễn viên Hoàng Kim Ngọc (sinh năm 1990) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi tiếng nhất với vai Uyên (vợ Thành) trong phim truyền hình ăn khách Về nhà đi con. Không chỉ là một nghệ sĩ thực lực tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cô còn là một doanh nhân kiêm nhà sáng tạo nội dung thành đạt, sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội.

Gần đây, "phú bà" miền Bắc khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hành trình bỏ phố về vùng đồi núi, tự tay dựng xây một căn nhà container độc đáo. Không chọn cách "chìa khóa trao tay" nhàn hạ, hai vợ chồng cô cùng người thân đã tự mình thực hiện rất nhiều công đoạn cực nhọc để thổi hồn vào không gian sống mới.

Nữ diễn viên rạng rỡ đứng bên ngoài căn nhà container 2 tầng độc đáo được bao quanh bởi khu vườn ngập tràn hoa cẩm tú cầu rực rỡ và những khoảng xanh mát mắt.

Góc nhìn từ phòng khách ấm cúng hướng ra khoảng sân cỏ xanh mướt, nơi có căn nhà gỗ màu xanh mint xinh xắn như trong cổ tích, mang lại cảm giác thư thái và vô cùng an yên.

Mẹ con Kim Ngọc cùng nhau vui đùa ngoài hiên nhà gỗ và ban công nhà container ngập tràn sắc hoa. Đây là không gian lý tưởng để cả gia đình gắn kết và tìm lại sự cân bằng.

Cận cảnh những bước định hình khung nhà ban đầu bằng các thùng container thô được cẩu ráp cẩn thận. Việc thi công nhà container diễn ra rất nhanh chóng nhưng đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật.

Khoảnh khắc tinh nghịch của Hoàng Kim Ngọc khi đu mình trên móc cẩu tại công trường. Ở một khung hình khác, cô lại vô cùng khéo tay khi tự mình may vá từng tấm rèm, chăm chút cho từng chi tiết nhỏ của căn nhà.

Sau những giờ lao động hăng say, nữ diễn viên tự tay dọn dẹp, hút bụi và lau sạch sàn gỗ để không gian sống luôn được ngăn nắp, tinh tươm trước khi chính thức chuyển vào ở.

Hiện tại Hoàng Kim Ngọc rất thành công trong vai trò doanh nhân. Với sự năng động của mình, cô sớm sử hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Trước đó, nữ diễn viên từng biết đến khi sống cùng gia đình trong biệt thự rộng 137 m2 trị giá 24 tỷ đồng thuộc khu đô thị cao cấp trên đường Hàm Nghi (Hà Nội).

Nữ diễn viên sống cùng ông xã, 2 con và bố mẹ chồng tại căn biệt thự liền kề thuộc một khu biệt thự cao cấp trên đường Hàm Nghi (Hà Nội).

Căn nhà có 5 tầng với diện tích 137 m2 đất nền và được vợ chồng nữ diễn viên mua với giá hơn 1 triệu đô (khoảng 24 tỷ đồng).

Phòng khách là nơi Hoàng Kim Ngọc yêu thích nhất trong nhà. Gia đình cô thường quây quần tại đây mỗi tối. Trong khi ông bà nội và bố mẹ xem tivi, 2 con của nữ diễn viên thường chạy nhảy hoặc chơi đồ chơi xung quanh. Vợ chồng Hoàng Kim Ngọc có 2 con - bé trai 4 tuổi và bé gái 2 tuổi.

Những ô cửa kính rộng lớn giúp căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Cùng tầng với phòng khách là phòng bếp với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Hoàng Kim Ngọc chia sẻ, cô không thường xuyên vào bếp vì quá bận rộn với công việc kinh doanh. Mẹ chồng cô là người quán xuyến mọi việc trong gia đình. Bà nhất quyết không chịu thuê giúp việc mà muốn tự tay chăm sóc chồng, con và các cháu.

Nhà có trẻ con nên những phụ kiện trang trí nằm trong tầm tay với của lũ trẻ được gia đình Kim Ngọc thu dọn kỹ càng. Ở gian bếp, Hoàng Kim Ngọc đặt thêm một chiếc tivi để cả nhà có thể vừa xem vừa ăn cơm cùng nhau.

Trong phòng ngủ của vợ chồng Kim Ngọc có một dàn tủ âm tường và gương cỡ lớn để phục vụ sở thích thời trang của cô.

Nữ diễn viên cho biết, cô không bó buộc mình trong bất kỳ phong cách thời trang nào nên sở hữu tủ đồ rất đa dạng.

Hoàng Kim Ngọc đặc biệt yêu thích những chiếc váy cổ vuông vì khoe được xương quai xanh gợi cảm.

Bàn trang điểm là nơi Hoàng Kim Ngọc dành nhiều thời gian nhất. Cô kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm nên rất chú ý đến việc chăm sóc da và giữ gìn hình ảnh.

Diện tích rộng rãi giúp vợ chồng Kim Ngọc thoải mái bài trí cho không gian riêng tư.

Nữ diễn viên hướng đến sự tối giản, hiện đại và sang trọng khi thiết kế không gian sống.