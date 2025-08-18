Nữ đại gia sinh năm 1988 rót vốn lớn, trở thành chủ tòa nhà Saigon Marina IFC

Chủ tòa nhà Saigon Marina IFC tăng vốn mạnh trước khi khánh thành

Ngày 19/8, Lễ khánh thành và ra mắt Tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) sẽ diễn ra tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM.

Đây là một trong 250 công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước được khánh thành và khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo công bố, công trình cao 55 tầng nổi cùng 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, trong đó khoảng 87.000 m2 dành cho văn phòng hạng A, phần còn lại sẽ được bố trí làm trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp.

Đây cũng là công trình tiên phong trong Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM, góp phần nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Dự án này do Công ty CapitaLand Tower, trước đây thuộc Tập đoàn CapitaLand làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, sát thời điểm ra mắt Saigon Marina IFC, cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH CapitaLand Tower thay đổi mạnh khi một nữ đại gia Việt sinh năm 1988 góp 20.500 tỷ đồng để trở thành chủ sở hữu mới của tòa tháp này.

Cụ thể, theo thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 8/8 vừa qua, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 2.020 tỷ đồng lên 22.520 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thị Huyền Linh góp 20.500 tỷ đồng, tương đương 91,03% vốn góp, cổ đông Lương Phan Sơn góp 1.919 tỷ đồng tương đương 8,522% vốn góp, cổ đông Nguyễn Mạnh Kiên và Nguyễn Tân Hưng mỗi người góp 50,5 tỷ đồng, tương đương 0,224% vốn góp.

Ở lần thay đổi này, ông Lương Phan Sơn sinh năm 1963 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Ngô Như Vương sinh năm 1983 giữ vị trí Tổng giám đốc và cả hai người cùng giữ vị trí người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.