Nghỉ việc tại VTV sau 20 năm gắn bó, 2 mẹ con MC Diệp Chi hiện sống ra sao?

Từ đầu tháng 11/2026, MC, đạo diễn Diệp Chi chính thức nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khép lại hành trình gần 20 năm gắn bó với nhà đài. Thông tin này được Diệp Chi xác nhận với Phụ Nữ Mới vào sáng ngày 9/11.

Từ đầu tháng 11/2026, MC, đạo diễn Diệp Chi chính thức nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khép lại hành trình gần 20 năm gắn bó với nhà đài. Thông tin này được Diệp Chi xác nhận với Phụ Nữ Mới vào sáng ngày 9/11.

Diệp Chi có tên đầy đủ là Nguyễn Diệp Chi (sinh năm 1986, quê Nghệ An) là MC, BTV và đạo diễn truyền hình quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Cô xuất thân trong gia đình có 2 chị em gái, cha là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm. Từ nhỏ, Diệp Chi đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, từng tham gia biểu diễn tại Đài Truyền hình Nghệ An từ năm 3 - 4 tuổi và nhận những khoản cát-xê đầu tiên khi còn rất nhỏ.

Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, cô có thành tích học tập nổi bật, từng đoạt nhiều giải học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh và đỗ thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm. Năm 20 tuổi, khi còn là sinh viên, Diệp Chi trở thành cộng tác viên của VTV, bắt đầu sự nghiệp truyền hình chuyên nghiệp. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Rung Chuông Vàng, sau đó đảm nhận vai trò MC Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 17 và gắn bó với chương trình trong 5 năm (2016 - 2021).

Diệp Chi còn ghi dấu ấn ở vai trò đạo diễn, biên tập và sản xuất các chương trình như Điều Ước Thứ 7, Ai Là Triệu Phú, Cuộc Hẹn Cuối Tuần,... Sau nhiều năm xuất hiện trên màn ảnh, Diệp Chi dần chuyển hướng sang công việc phía sau hậu trường. Trong quá trình công tác tại VTV, Diệp Chi từng giữ vị trí Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí. MC Diệp Chi khá kín tiếng về đời tư. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh liên quan đến công việc, gia đình và con gái An Nhiên (tên ở nhà là Sumo).

MC Diệp Chi và con gái Sumo (An Nhiên) hiện sống trong căn hộ sang trọng và hiện đại ở Hà Nội. Nữ BTV nhiều lần hé lộ không gian sống được sắp xếp chỉn chu, ngăn nắp. Ngôi sao đưa tin.

Phòng bếp gắn liền bàn ăn theo tông màu sáng. Việc dọn dẹp liên tục để giữ được độ sạch sẽ cho thấy chủ nhân ngôi nhà là một người rất gọn gàng.

Chiếc đàn màu trắng giúp không gian trở nên lãng mạn hơn.

Phòng khách gây ấn tượng với bộ ấm chén cổ điển.

Trong nhà không thể thiếu hoa.

Tất cả các vật dụng trang trí đều rất đẹp, thể hiện gu thẩm mỹ của MC Diệp Chi.

Những bình hoa sang trọng.

Mùa nào hoa nấy.

Mỗi loại hoa lại phù hợp với từng loại bình khác nhau.

Chiếc bình nào cũng ấn tượng.

Một góc nhà ấn tượng với bàn nhỏ để bình hoa.

Không gian vừa sang trọng.

Vừa rất lãng mạn.

Ban công nhỏ nhưng trồng đủ loại cây xanh. Ảnh: FB Nguyen Diep Chi

Những bông cẩm tú cầu xinh đẹp. Ảnh: FB Nguyen Diep Chi

MC Diệp Chi còn trồng cả chanh vàng. Ảnh: FB Nguyen Diep Chi

Nhiều giống hồng khác nhau bung nở xinh xắn. Ảnh: FB Nguyen Diep Chi