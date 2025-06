Nóng trong tuần: Giá vàng lao dốc mất phanh; Hải Sapa làm gì để có tiền xây nhà hàng 100 tỷ, góp vốn lập công ty 50 tỷ?

Vàng mất động lực tăng giá

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh, khi giá kim loại quý này giảm sâu từ đỉnh 3.391 USD/ounce xuống 3.256 USD/ounce.

Giá vàng mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ở mức 3.380 USD/ounce. Vàng kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quanh 3.350 USD/ounce rồi bật tăng trở lại, chạm đỉnh tuần ở 3.391 USD/ounce vào trưa thứ Hai. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ 3.350 USD nhanh chóng biến thành kháng cự chỉ trong vòng vài giờ.

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh

Đến phiên thứ Ba, giá vàng lao dốc xuống dưới 3.320 USD/ounce, lần đầu tiên trong tuần xuyên thủng mốc 3.300 USD/ounce khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa. Dù nỗ lực phục hồi trong hai ngày tiếp theo, duy trì trong khoảng 3.315-3.350 USD/ounce, giá vàng vẫn không thể vượt qua ngưỡng kháng cự. Đến cuối ngày thứ Năm, giá kim loại quý này lại trượt xuống dưới 3.300 USD.

Cú giảm mạnh nhất diễn ra vào thứ Sáu. Vàng liên tục mất giá trong các phiên giao dịch ở châu Á và châu Âu, chạm đáy tuần ở mức 3.256 USD/ounce ngay trước khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa. Dù phục hồi nhẹ lên 3.275 USD, giá vàng sau đó chỉ dao động trong biên độ hẹp 10 USD trong suốt phiên, khép lại một tuần đầy sóng gió.

Sự sụt giảm mạnh của vàng trong tuần qua do hai yếu tố chính: hạ nhiệt địa chính trị và dữ liệu kinh tế ảm đạm. Những lo ngại địa chính trị không thành hiện thực, khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng suy giảm. Đây vốn là động lực chính đẩy giá vàng tăng cao trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế tiếp tục cho thấy sự suy yếu, báo hiệu triển vọng tăng trưởng toàn cầu không mấy khả quan. Trong môi trường này, mặc dù vàng thường được xem là tài sản trú ẩn, nhưng áp lực bán ra từ các nhà đầu cơ khi lợi suất trái phiếu và đồng USD có xu hướng ổn định hơn đã lấn át.

VN-Index áp sát 1.400 điểm, nhà đầu tư nên mua hay bán?

VN-Index đóng tuần 23-27/6 ở mức 1.371,44 điểm, lập đỉnh mới năm 2025, nhờ lực đẩy từ cổ phiếu bán lẻ, công nghệ, viễn thông, bất động sản, dù nhóm dầu khí điều chỉnh do giá dầu giảm sau thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông. Động lực chính là đồn đoán Việt Nam đạt thỏa thuận thuế đối ứng với Mỹ, mức thuế thấp (10-15%), giúp giảm lo ngại. Tuy nhiên, dòng tiền thiếu đồng thuận, các nhóm ngành luân phiên dẫn dắt.

Tuần tới, thị trường chịu tác động từ phiên chốt NAV quý II, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp lớn và thời điểm hoãn áp thuế đối ứng Việt-Mỹ (8/7).

Chứng khoán SHS cho rằng kỳ vọng thuế thấp và kết quả kinh doanh tích cực tạo cơ hội ngắn hạn cho cổ phiếu hồi phục, nhưng khuyên nhà đầu tư mua mới cần phân tích kỹ triển vọng tăng trưởng.

Chứng khoán CSI lạc quan, dự báo VN-Index hướng tới 1.398-1.418 điểm, khuyến nghị giữ danh mục, chờ chỉ số gần kháng cự để chốt lời.

Ông Nguyễn Thái Học (Pinetree) nhấn mạnh nửa cuối tuần quan trọng với thông tin kinh doanh và đàm phán thương mại, nhưng cảnh báo rủi ro nếu kết quả không như kỳ vọng. Nhà đầu tư cần thận trọng, ưu tiên nắm giữ và đánh giá lại cổ phiếu dựa trên yếu tố cơ bản, hạn chế giải ngân mới để giảm thiểu rủi ro.

Hải Sapa làm gì để có tiền xây nhà hàng 100 tỷ, góp vốn lập công ty 50 tỷ?

Hải Sapa (Vũ Hoàng Hải), một YouTuber và TikToker nổi tiếng với nội dung ẩm thực Tây Bắc, sở hữu khối tài sản đáng kể. Anh điều hành kênh YouTube SAPA TV (1,84 triệu người đăng ký, doanh thu ước tính 1-17,6 tỷ đồng/năm) và TikTok (5,1 triệu người theo dõi). Từ năm 2011, anh chia sẻ video về văn hóa, ẩm thực Lào Cai, thu hút khán giả bằng phong cách tự nhiên.

Hải Sapa (Vũ Hoàng Hải), một YouTuber và TikToker nổi tiếng với nội dung ẩm thực Tây Bắc

Ngoài sáng tạo nội dung, Hải Sapa kinh doanh đặc sản như thịt trâu gác bếp (600.000 đồng/500gr), chẩm chéo, mật ong, và tổ chức tour du lịch Sapa. Anh dừng bán thịt trâu gác bếp do sức mua kém và chi phí bảo quản cao, tập trung vào chẩm chéo, mật ong, đồng thời phân phối bia từ Quảng Trị.

Tháng 11/2022, Hải Sapa khai trương nhà hàng 100 tỷ đồng tại Lào Cai. Tháng 10/2023, anh hoàn thành biệt thự 5 tầng (1.000m2). Anh cũng sở hữu xe Porsche và giao lưu với nhiều doanh nhân, nghệ sĩ. Tháng 1/2025, anh thành lập Công ty CP Tập đoàn SAPA TV (vốn 50 tỷ đồng, anh góp 30 tỷ đồng), kinh doanh nhà hàng, lưu trú, du lịch, bất động sản. Doanh thu từ YouTube, TikTok, bán đặc sản và tour du lịch giúp anh tích lũy tài sản.

Những “ông trùm” đứng sau đường dây sản xuất dầu ăn cho người từ thức ăn chăn nuôi tại Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây sản xuất dầu ăn giả quy mô lớn, tiêu thụ hàng chục nghìn tấn dầu thực vật dành cho thức ăn chăn nuôi dưới dạng dầu ăn cho người, thu lợi 8.200 tỷ đồng trong 3 năm.

Sản phẩm chính là dầu ăn Ofood của Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food (thành lập 2018, Hà Nội, vốn điều lệ 8,8 tỷ đồng), do bà Đặng Thị Phương (sinh 1987) làm giám đốc. Công ty này bán dầu giả cho bếp ăn tập thể, nhà hàng, làng nghề. Bà Phương còn lãnh đạo Công ty Vina Win (Hưng Yên, vốn 9 tỷ đồng).

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước (thành lập 2011, Đồng Tháp, vốn 230 tỷ đồng) cũng tham gia, do bà Đỗ Thị Ngọc Mai (sinh 1983) làm giám đốc, góp 95,87% vốn. Bà Mai còn lãnh đạo Công ty Phước Thành (An Giang, vốn 50 tỷ đồng).

Các đối tượng dùng đường ống ngầm chuyển dầu chăn nuôi sang bồn dầu ăn, giả mạo nhãn hiệu, trốn thuế VAT 8%, thu lợi từ chênh lệch giá (17%). Công an thu giữ 1.000 tấn dầu nhập lậu, khởi tố 3 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và buôn lậu. Vụ việc phơi bày lỗ hổng quản lý an toàn thực phẩm.

Doanh nhân Hoàng Hường và loạt bê bối: Hàng loạt quảng cáo thuốc "nổ tung trời" bị xử phạt đến phát ngôn xúc phạm người dân tộc

Doanh nhân Hoàng Hường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, nổi tiếng với loạt bê bối quảng cáo và phát ngôn gây tranh cãi. Công ty, thành lập năm 2021, gây chú ý qua các livestream quảng cáo thực phẩm chức năng như viên xương khớp, nước súc miệng với lời lẽ "nổ tung trời", tuyên bố chữa mọi bệnh xương khớp trong 1-2 tuần.

Những quảng cáo này khiến nhiều người chi hàng triệu đồng, dù sản phẩm đắt đỏ. Tháng 4/2022, Cục An toàn thực phẩm phạt công ty 65 triệu đồng vì quảng cáo sai, gây hiểu lầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, công ty tiếp tục vi phạm với các sản phẩm như viên xương khớp và hoạt huyết Hoàng Hường. Gần đây, fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" bị yêu cầu xử lý vì quảng cáo gây hiểu lầm.

Ngoài vi phạm quảng cáo, bà Hường gây phẫn nộ với phát ngôn miệt thị người dân tộc Mông trong livestream năm 2023, gọi món "mèn mén" là "cám lợn" và người bán hoa ở Hà Giang là "ăn xin".

Công an Hà Giang đã mời bà làm việc sau đơn phản ánh. Năm 2020, bà Hường từng đưa thông tin sai về lũ lụt Quảng Bình, gây hoang mang. Bà cũng bị chỉ trích vì miệt thị vùng miền Thanh Hóa. Dù vướng nhiều lùm xùm, bà Hường vẫn duy trì lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội và tiếp tục kinh doanh với thương hiệu Meli.