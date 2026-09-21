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Những thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào tài khoản ngân hàng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Người dân cần cảnh giác về những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, từ đánh tráo chip thẻ, giả danh cán bộ nhà nước, nhân viên ngân hàng, luật sư đến môi giới tín dụng trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản.

Những thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào tài khoản ngân hàng - 1

Mạo danh "Huấn Hoa Hồng" cho vay tiền online để lừa đảo tiền tỷ
Mạo danh "Huấn Hoa Hồng" cho vay tiền online để lừa đảo tiền tỷ

Nhóm đối tượng sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online, giả danh công ty của “Huấn Hoa Hồng”... để lừa đảo,...

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Theo Hoàng Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/09/2026 08:45 AM (GMT+7)
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