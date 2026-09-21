Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới đến từ tỉnh Tuyên Quang: Gần 40 năm gắn với trâu, bò

Một buổi sáng ở Tuyên Quang, ông Hoàng Văn Oanh xuất hiện với vẻ ngoài không giống hình dung về một người đang điều hành một hợp tác xã có quy mô lớn.

Nước da rám nắng, khuôn mặt sạm đi bởi những năm tháng bám trang trại, vóc người đậm và rắn chắc.

Nếu ví von, dáng ông Oanh giống như cây nghiến cổ thụ trên những dãy núi đá vùng cao Hà Giang – không bóng bẩy nhưng khỏe khoắn, bền bỉ và đầy sức sống.

Chiếc VinFast VF9 tiền tỷ đưa ông đi qua những khu chuồng trại. Nhưng khi bước xuống xe, câu chuyện ông quan tâm không phải chiếc xe, cũng chẳng phải những con số về tài sản.

Ông hỏi người làm công việc chăn nuôi hôm nay đàn bò ăn thế nào, con nào có biểu hiện bất thường, nguồn thức ăn còn đủ không, rồi lại đi một vòng quanh khu vực chuồng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới - Hoàng Văn Oanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành (HTX Tiến Thành) chia sẻ câu chuyện về giấc mơ đưa bò H'Mông cao nguyên đá vươn ra thế giới. Ảnh: Thành Dân.

Với ông, những con trâu, con bò trong trang trại không đơn thuần là tài sản. Đó là sinh kế của hàng nghìn hộ nông dân đang liên kết với HTX.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới - Hoàng Văn Oanh, Giám đốc HTX Tiến Thành dẫn PV Dân Việt thăm đàn trâu, bò. Ảnh: Thiên Long.

"Làm nông nghiệp muốn đi xa thì không thể chỉ nghĩ cho mình. Phải nghĩ đến người nông dân cùng làm, cùng bán sản phẩm và cùng hưởng lợi", ông Oanh nói.

Giọng ông sang sảng, dứt khoát. Cách nói của một người đã trải qua gần 40 năm lăn lộn với thương trường, với đồng ruộng, với những đàn trâu bò và cả những lần thất bại. Điều ông nói nhiều nhất là chuỗi giá trị.

Đó cũng là con đường mà ông đang theo đuổi tại HTX Tiến Thành ở Tổ dân phố Yên Mỹ 1, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

Sinh năm 1971 trong một gia đình thuần nông, ông Hoàng Văn Oanh sớm trăn trở với câu hỏi làm thế nào để làm giàu ngay trên quê hương.

Hiện các trang trại chăn nuôi của ông Oanh có trên 2.000 con trâu, bò, ngựa, gà; trong đó tập trung phát triển các giống bản địa, đặc biệt là bò H'Mông. Ảnh: Thiên Long.

Khoảng năm 1988-1989, ông bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề thương lái buôn cá. Sau đó, nhận thấy nhu cầu thực phẩm ngày càng lớn, ông chuyển sang buôn trâu, bò.

Những năm tháng rong ruổi theo các chuyến hàng giúp ông có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với người chăn nuôi và hiểu rõ những khó khăn mà nông dân gặp phải.

Đến khoảng năm 2010, ông đẩy mạnh hoạt động buôn bán trâu bò. Nhưng càng làm, ông càng nhận ra một nghịch lý: người nông dân bỏ nhiều công sức chăn nuôi nhưng thường yếu thế ở khâu tiêu thụ.

Họ có thể nuôi được con bò tốt, nhưng lại không quyết định được giá bán. Họ có sản phẩm nhưng thiếu thương hiệu, thiếu thị trường và thiếu một tổ chức đủ sức đứng ra kết nối.

Bà Vũ Thị Thúy Sen, ở tổ 15, phường An Tường cho biết, bà đã làm việc tại HTX Tiến Thành 3 năm, hiện có thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng. Ảnh: Thiên Long.

"Tôi nghĩ, nếu cứ làm như thế thì người nông dân rất khó giàu. Muốn thay đổi phải liên kết lại, phải làm được từ đầu vào đến đầu ra", ông Oanh chia sẻ.

Ngày 22/6/2017, HTX Tiến Thành được thành lập tại Tuyên Quang. Từ một người buôn trâu bò, ông bắt đầu chuyển sang trực tiếp tổ chức sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và liên kết với nông dân.

Đó cũng là lúc ông bước vào một cuộc chơi khó hơn rất nhiều: làm nông nghiệp hàng hóa, làm nông nghiệp sạch và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm bản địa.

Kiểm soát từng mắt xích trong chuỗi sản xuất

Với ông Oanh, "chuỗi giá trị" không phải là một khái niệm chỉ xuất hiện trong các hội nghị.

Ở HTX Tiến Thành, ông muốn kiểm soát từng mắt xích: con giống, thức ăn, chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, chế biến, bảo quản và tiêu thụ. Đó là chuỗi sản xuất mà ông gọi là "từ trang trại đến bàn ăn".

Công nhân của HTX Tiến Thành được quản lý hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn bò. Ảnh: Thiên Long.

HTX hiện có hệ thống trang trại trên 32ha, chuồng nuôi khép kín khoảng 10.000m² và 3 hệ thống nhà kho với tổng diện tích khoảng 800m² phục vụ chế biến, bảo quản, ủ chua phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc.

Quy mô đàn trâu, bò thường xuyên dao động từ 6.000-10.000 con nếu tính cả đàn của HTX và các hộ liên kết ngoài tỉnh.

Riêng hệ thống sản xuất của ông có trên 2.000 con trâu, bò, ngựa, gà; trong đó tập trung phát triển các giống bản địa, đặc biệt là bò H'Mông.

HTX cũng có cơ sở chăn nuôi và lò mổ chế biến tại Hà Nội để đưa sản phẩm ra thị trường; đồng thời liên kết với nhiều doanh nghiệp lớn như Nutifood, Vinamilk, TH True Milk trong hoạt động bao tiêu bò bê.

Nhưng ông Oanh không chỉ quan tâm đến con bò. Ông quan tâm cả đến thứ mà nhiều người vẫn coi là "rác" sau sản xuất.

Một trong 2 con bò H'Mông được ông Oanh thuê thợ đúc nằm trước khu Trung tâm Giới thiệu sản phẩm nông sản vùng miền của tỉnh Tuyên Quang hiện đang xây dựng. Ảnh: Thiên Long.

Vỏ dứa, lõi ngô, cỏ và nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, chế biến thành thức ăn cho gia súc. HTX liên kết với người dân trồng khoảng 80ha ngô sinh khối, đồng thời thu mua hàng chục nghìn tấn phụ phẩm mỗi năm.

Vỏ, thân cây keo từ các cơ sở chế biến lâm sản cũng được tận dụng làm đệm lót chuồng. Chất thải chăn nuôi được xử lý để tạo nguồn phân hữu cơ. Một vòng tuần hoàn dần hình thành.

"Làm nông nghiệp mà sản xuất xong rồi bỏ đi thì vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm. Cái gì tận dụng được thì phải tận dụng", ông Oanh nói.

Giấc mơ mang tên bò H'Mông

Trong rất nhiều câu chuyện về sản xuất, ông Oanh luôn trở lại với bò H'Mông. Ông đặt một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng theo đuổi nó bằng một tham vọng lớn: Tại sao Nhật Bản có bò Kobe, Hàn Quốc có những thương hiệu bò nổi tiếng, còn Việt Nam có bò H'Mông là đặc sản mà chưa xây dựng được thương hiệu tương xứng?

Giống bò H'Mông có giá trị dinh dưỡng cao, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, địa hình khắc nghiệt, phù hợp với sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thiên Long.

Ông hiểu bò H'Mông không thể cạnh tranh với các giống bò ngoại về trọng lượng hay tỷ lệ thịt xẻ.

Nhưng ông tin vào chất lượng đặc sản, hương vị riêng và giá trị dinh dưỡng của giống bò bản địa này.

Quan trọng hơn, bò H'Mông thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, địa hình khắc nghiệt ở vùng cao, phù hợp với sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số.

Vì thế, trong mắt ông Oanh, con bò H'Mông không chỉ là một sản phẩm hàng hóa. Đó còn là một sinh kế.

Từ năm 2022 đến nay, ông đứng ra xây dựng và chủ trì nhiều dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị tại Tuyên Quang và một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Hơn 3.000 hộ dân đã tham gia các chuỗi liên kết, tập trung vào bò H'Mông cùng các giống trâu, ngựa, dê bản địa. HTX cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

"Bà con có con giống, có kỹ thuật, có đầu ra thì mới yên tâm sản xuất. Mình làm lớn nhưng phải để người dân cùng lớn", ông Oanh nói.

Hiện HTX đang liên kết với các doanh nghiệp, doanh nhân Nhật Bản để đầu tư bài bản cho bò H'Mông, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và công thức dinh dưỡng đầu vào. Mục tiêu của ông là đưa sản phẩm này tới những thị trường cao cấp, tiến tới xuất khẩu.

"Muốn ra thế giới thì không thể làm manh mún. Phải có quy chuẩn, chất lượng ổn định, truy xuất được nguồn gốc và phải có thương hiệu", ông Oanh chia sẻ.

Làm thật để cạnh tranh với thực phẩm bẩn

Nói về những khó khăn hiện nay, ông Oanh không né tránh. Điều khiến ông trăn trở nhất là sự cạnh tranh giữa những người làm ăn chân chính với thực phẩm kém chất lượng và gian lận thương mại.

Ông dẫn chứng, thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ có thời điểm chỉ khoảng 60.000-70.000 đồng/kg, trong khi HTX phải thu mua trâu bò của nông dân trong nước với mức khoảng 280.000-300.000 đồng/kg. "Người nuôi thật, làm thật không thể cạnh tranh bằng giá với người làm gian dối".

Ông cũng đề cập đến tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bơm nước, bơm hóa chất vào thịt hay trà trộn sản phẩm kém chất lượng rồi gắn mác đặc sản.

Đó là lý do HTX kiên trì với việc kiểm soát quy trình, đóng gói, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.

Năm 2018, ông được Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang giao quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể "Trâu ngố Tuyên Quang".

Thịt trâu khô Tiến Thành đạt OCOP 4 sao. Nhiều sản phẩm từ bò H'Mông như thịt bò H'Mông khô, thịt bò H'Mông tươi, giò bò H'Mông, xúc xích bò H'Mông, thịt bò H'Mông hun khói đạt OCOP 3 sao.

Năm 2024, thịt bò H'Mông được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang. Với ông, những chứng nhận ấy không phải đích đến mà là nền móng để sản phẩm đi xa hơn.

"Điểm nghẽn" vốn và sức mạnh của liên kết

Làm nông nghiệp theo chuỗi cần nguồn vốn lớn để đầu tư chuồng trại, máy móc, kho, phương tiện vận chuyển, giết mổ và chế biến. Đây cũng là một trong những điểm nghẽn mà ông Oanh nhiều lần trăn trở.

Theo ông, các HTX, doanh nghiệp thực sự đầu tư vào nông nghiệp, có hợp đồng liên kết, hóa đơn chứng từ, vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cần được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi phù hợp hơn.

"Muốn nông nghiệp lớn thì phải có vốn lớn và vốn phải đến đúng chỗ", ông Oanh nói.

Trong hành trình ấy, ông Oanh đánh giá cao vai trò của tổ chức Hội Nông dân. Ông gọi Hội Nông dân từ Trung ương tới địa phương là "ngôi nhà", là điểm tựa của hội viên.

Theo ông, Hội không chỉ hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ mà còn giúp hình thành các tổ, chi hội nghề nghiệp – nơi những hộ nông dân nhỏ lẻ có thể tập hợp lại thành một cộng đồng sản xuất.

"Một hộ làm riêng lẻ rất khó. Nhưng hàng chục, hàng trăm hộ cùng làm theo một quy trình thì sức mạnh sẽ khác", ông chia sẻ.

Làm giàu nhưng muốn bà con cùng giàu

Sau những con số về đàn gia súc, diện tích trang trại hay tài sản, điều khiến ông Oanh nhắc nhiều hơn cả lại là người nông dân.

Ông cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh từng ủng hộ 100 triệu đồng mua bò cho các hộ nghèo. Gia đình ông giúp đỡ 20 hộ, hội viên nông dân khó khăn về vốn và kỹ thuật; hỗ trợ 15 hộ với 30 con trâu, bò nuôi vỗ béo, đến khi xuất bán mới hoàn trả vốn.

Hàng năm, gia đình ông dành khoảng 50-100 triệu đồng tham gia các hoạt động hỗ trợ hội viên khó khăn, xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương và các hoạt động phúc lợi tại địa phương.

HTX tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30-40 lao động, thu nhập từ 6-10 triệu đồng/người/tháng; đồng thời tạo việc làm thời vụ cho hơn 70 lao động.

Bà Vũ Thị Thúy Sen, ở tổ 15, phường An Tường, đã làm việc tại HTX Tiến Thành 3 năm, hiện có thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng.

“Công việc ổn định, thu nhập khá. Chúng tôi mong HTX ngày càng phát triển để tạo thêm việc làm cho hội viên, nông dân, giúp bà con có cuộc sống ổn định, giảm nghèo bền vững”, bà Sen chia sẻ.

Đó có lẽ cũng là điều ông Oanh muốn nhìn thấy nhất sau mỗi bước phát triển của HTX.

Giấc mơ vẫn ở phía trước

Tổng vốn, đất đai và tài sản đầu tư của ông Oanh hiện trên 50 tỷ đồng. Hệ thống trang trại rộng hơn 32ha, hàng nghìn con gia súc, hàng nghìn hộ dân tham gia các chuỗi liên kết.

Lợi nhuận sau khi trừ chi phí tăng từ khoảng 4,021 tỷ đồng năm 2020 lên 5,029 tỷ đồng năm 2024.

Bản thân ông có thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng; các thành viên chính tham gia sản xuất kinh doanh có thu nhập bình quân khoảng 41,6 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021, ông được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc. Năm 2025, ông được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhưng sau tất cả những con số ấy, ông Oanh vẫn trở về câu chuyện bò H'Mông. Bởi với ông, đó mới là bài toán lớn nhất. Làm thế nào để giống bò của đồng bào vùng cao trở thành một sản phẩm có giá trị cao?

Làm thế nào để người nông dân nuôi bò có thu nhập tốt hơn? Làm thế nào để một ngày nào đó, bò H'Mông của Việt Nam có thể xuất hiện trên bàn ăn của những thực khách ở những thị trường khó tính?

Ông chưa có câu trả lời trọn vẹn. Nhưng ông đang từng bước đi tìm câu trả lời ấy từ những trang trại ở Tuyên Quang, từ những hộ dân vùng cao, từ những cuộc làm việc với đối tác Nhật Bản và từ những con bò H'Mông được chọn lọc, chăm sóc, kiểm soát theo quy trình.

Chiều muộn, chiếc VinFast VF9 lại nổ máy. Ông Oanh ngồi vào ghế lái, nhưng trước khi rời trang trại vẫn ngoái lại nhìn đàn gia súc.

Phía sau những dãy chuồng là hàng nghìn con trâu, bò đang lớn lên từng ngày. Ở những bản làng vùng cao, hàng nghìn hộ dân liên kết với ông cũng đang chăm sóc những con bò H'Mông.

Gần 40 năm làm nông nghiệp đã đưa người đàn ông từng buôn cá, buôn trâu bò đến một vị trí mà nhiều người mơ ước. Nhưng ông vẫn chưa muốn dừng lại. Bởi giấc mơ của ông bây giờ không còn là làm giàu cho riêng mình.

Đó là giấc mơ về một thương hiệu bò H'Mông của Tuyên Quang có thể vượt khỏi những triền núi đá, bước vào những thị trường cao cấp và một ngày nào đó vươn ra thế giới.

Một giấc mơ bắt đầu từ con bò. Nhưng đích đến, với ông Oanh, là sinh kế của người nông dân, giá trị của nông sản bản địa và một tương lai bền vững hơn cho vùng cao.