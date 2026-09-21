Giật mình giá nho 'quý tộc'

Giá rẻ không tưởng

Ngày 20/9, tại chợ dân sinh trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM), nhiều quầy trái cây bày bán nho sữa với giá 30.000-40.000 đồng/kg. Những chùm nho xanh, trái căng mọng được xếp kín trên sạp.

Tiểu thương cho biết đây là nho sữa Trung Quốc, được lấy từ chợ đầu mối. Thời gian gần đây, giá loại nho này giảm mạnh nên lượng khách mua cũng đông hơn trước.

Nho mẫu đơn giá chỉ 30.000-40.000 đồng/kg bán đầy ở chợ dân sinh tại TPHCM.

Chị Nguyễn Thị Hà (32 tuổi, nhân viên văn phòng) vừa mua 2kg nho sữa để làm quà. Theo chị, trước đây loại nho này có giá vài trăm nghìn đồng/kg, nhưng hiện chưa tới 50.000 đồng/kg.

“Giá nho nhập khẩu còn rẻ hơn hàng trong nước. Nho lại ngọt, không hạt nên tôi thường mua cho gia đình thưởng thức, làm quà biếu hoặc đi thăm bệnh”, chị Hà nói.

Không chỉ tại chợ dân sinh, trên các trang bán hàng online và facebook cá nhân, nhiều người kinh doanh cũng liên tục rao bán nho sữa Trung Quốc nguyên thùng với nhiều mức giá khác nhau.

Khách mua sỉ theo thùng còn được giá tốt hơn.

Chị Trang - chuyên kinh doanh nông sản online - rao nho sữa Trung Quốc loại “chất lượng cao” giá 160.000 đồng/5kg. Loại được giới thiệu là “hàng VIP” có giá 160.000 đồng/thùng, gồm 2 chùm, trọng lượng khoảng 2,4kg, tương đương gần 67.000 đồng/kg.

Tại hệ thống Bách hóa Xanh, nho sữa cũng được bán với giá 69.000 đồng/kg. Mỗi chùm khoảng 1kg được đặt trong hộp có khay nhựa bên ngoài hút chân không, có bao bì và nhãn mác rõ ràng.

Lý do giá giảm sâu

Theo tìm hiểu, nho mẫu đơn có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải. Nhật Bản là nơi đầu tiên nhân giống thành công giống nho lưỡng bội cao cấp này và đưa ra thị trường.

Khi mới xuất hiện trên thị trường, loại nho này thường được quảng cáo là trái cây “quý tộc” nhờ mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng giống mùi sữa. Nhờ hương vị đặc trưng cùng mẫu mã đẹp, nho mẫu đơn từng được xem là một trong những loại nho có giá thành cao.

Trong những năm gần đây, quy mô trồng nho mẫu đơn tăng mạnh tại Trung Quốc. Nguồn cung dồi dào khi bước vào chính vụ thu hoạch được cho là một trong những nguyên nhân khiến giá bán loại nho này tại thị trường Việt Nam giảm mạnh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết, hiện giá nho mẫu đơn trên thị trường giảm đáng kể, dao động khoảng 30.000-60.000 đồng/kg, chủ yếu do nguồn cung lớn từ Trung Quốc.

Trước đây, nho mẫu đơn có giá từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng/kg, chủ yếu là hàng nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Mỹ, khi diện tích trồng còn hạn chế và giống nho này mới xuất hiện trên thị trường. Hiện nay, Trung Quốc áp dụng công nghệ cao và canh tác với quy mô lớn, năng suất cao nên có thể đưa nho mẫu đơn ra thị trường với mức giá cạnh tranh. Các nguồn hàng từ Mỹ hoặc Nhật Bản hiện vẫn có giá khoảng 200.000-300.000 đồng/kg.

Nho "quý tộc" bán khắp các chợ, siêu thị.

“Nho mẫu đơn Trung Quốc nhập về Việt Nam được thực hiện qua đường chính ngạch, có bao bì, hộp đựng khá sang trọng, phù hợp làm quà tặng nhưng giá lại bình dân”, ông Mười nói.

Về chất lượng, ông Mười cho rằng nho Trung Quốc vẫn có vị ngon, trái to, cứng và giòn. Trong khi đó, nho của Việt Nam chủ yếu được sử dụng để làm siro hoặc ngâm rượu, ít được tiêu thụ tươi phổ biến do khó cạnh tranh về chất lượng và độ ngon.

Trước việc nho mẫu đơn được bán với giá chỉ vài chục nghìn đồng/kg tại chợ dân sinh, nhiều người đặt câu hỏi liệu mức giá quá rẻ có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm hay không.

Theo ông Mười, giá thấp có thể xuất phát từ đặc thù của mặt hàng nông sản tươi. Những lô hàng mới về thường có độ tươi, độ cứng và độ giòn cao nên được bán với giá tốt hơn. Sau vài ngày, khi chất lượng cảm quan giảm, tiểu thương có xu hướng hạ giá để nhanh chóng giải phóng hàng, hạn chế hư hỏng.

“Việc hạ giá này đi liền với độ tươi giảm đi đôi chút nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sử dụng”, ông Mười nói.