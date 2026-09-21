Mưa lớn phá nát tuyến đường hơn 470 tỷ vừa thông xe được 3 tháng

Thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, vừa có văn bản gửi chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án tuyến Tỉnh lộ 74 nối khu vực miền núi Nam Đông và A Lưới, yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở, nhằm bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, những đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã gây sạt lở nghiêm trọng trên toàn tuyến. Qua khảo sát hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận 24 vị trí sạt lở với mức độ khác nhau.

Nhiều điểm sạt ta luy dương có khối lượng đất đá lớn đổ xuống mặt đường, gây ách tắc và nguy hiểm cho giao thông.

Ngoài ra, một số vị trí sạt ta luy âm đã ăn sâu vào nền đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Nhiều hạng mục hạ tầng như cống thoát nước, rãnh dọc, kè chắn đất, đường cứu nạn và các công trình phụ trợ khác cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.

Ông Lê Công Diễn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế - cho biết, tình trạng sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 74 hiện rất nghiêm trọng. Trước mắt, Sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, rà soát mức độ thiệt hại, đồng thời tổng hợp báo cáo UBND thành phố để có phương án xử lý.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng được yêu cầu cắm biển cấm lưu thông trên đoạn từ Km12 đến Km44. Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật phối hợp kiểm tra thực địa tại các khu vực bị sạt lở, hư hỏng hoặc có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở.

Trong quá trình khắc phục, các đơn vị được yêu cầu ưu tiên xử lý những vị trí đất đá vùi lấp mặt đường, các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông và các vị trí sạt ta luy âm có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến nền, mặt đường.

Sở Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu chủ động kiểm tra, xác định khối lượng đất đá sạt lở; chiều dài các đoạn sạt ta luy dương, ta luy âm; mức độ ảnh hưởng đến nền đường, mặt đường và tình trạng hư hỏng của các công trình trên tuyến.

Cùng với đó là đánh giá nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và khả năng tiếp tục sạt lở để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, các đơn vị liên quan phải xác định rõ trách nhiệm bảo hành của nhà thầu đối với từng hạng mục công trình, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục lâu dài, bao gồm gia cố taluy, sửa chữa các công trình hư hỏng và khôi phục khả năng khai thác của tuyến đường.

Tỉnh lộ 74 nối Nam Đông - A Lưới giai đoạn 3 có tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ đồng, do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ đầu tư. Tuyến đường dài khoảng 48 km, điểm đầu tại khu vực xã Nam Đông và điểm cuối kết nối với đường Hồ Chí Minh tại xã A Lưới 4.

Dự án được khởi công vào tháng 1/2024 và hoàn thành vào cuối tháng 6/2026. Sau khi đưa vào khai thác, công trình trở thành tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía tây TP. Huế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai tại địa phương.