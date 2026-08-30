Tránh bẫy lừa đảo khi gửi tiết kiệm lãi suất thỏa thuận

Cuối năm ngoái, một khách hàng mất 5 tỷ đồng sau khi làm việc với một tài khoản Facebook xưng nhân viên ngân hàng chào gửi tiết kiệm lãi suất cao. Khách hàng khẳng định không thực hiện giao dịch, nhưng nửa đêm, tài khoản phát sinh 11 giao dịch trừ tiền tổng cộng 5 tỷ đồng, dẫn tới tranh chấp giữa khách hàng và nhà băng.

Công an nhiều tỉnh, thành gần đây liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao bằng cách mời chào người dân gửi tiền, đầu tư tài chính với lãi suất cao.

Kẻ lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính sau đó gửi đường link giả mạo, yêu cầu cài ứng dụng không rõ nguồn gốc. Hoặc, chúng yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng điện tử, OTP, mã xác nhận giao dịch và thông tin thẻ. Có được dữ liệu này, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền.

Một số trường hợp, đường dây lừa đảo thậm chí lập website, ứng dụng có giao diện giống tổ chức tín dụng uy tín, rồi mời chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tham gia các gói tiết kiệm, đầu tư. Ở giai đoạn đầu, đường dây này có thể trả lãi đúng hạn với khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt.

Mã QR trên tờ rơi, ấn phẩm giả mạo, theo công an, cũng có thể dẫn tới website lừa đảo hoặc số điện thoại của đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng.

Ứng dụng di động của một số ngân hàng. Ảnh: Phương Đông

Trong bối cảnh cuộc đua huy động đang "nóng", thỏa thuận lãi suất với nhân viên ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến khi mức chào có thể cao hơn 2-3% so với niêm yết chính thức.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều tài khoản tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, chào mức lãi suất tiết kiệm cao hơn niêm yết. Khách hàng có thể hưởng lãi suất cao hơn qua cách này, song cũng tiềm ẩn rủi ro nếu lần đầu giao dịch với tài khoản lạ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ ngân hàng, các thủ đoạn lừa đảo tài chính trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, trong đó có việc giả danh nhân viên ngân hàng để mời chào lãi suất cao.

Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến và áp mã giới thiệu của nhân viên (nếu có), khách hàng trước hết cần kiểm tra kỹ đã tải đúng ứng dụng chính thức do ngân hàng phát hành.

Người gửi tiền nên trực tiếp tải ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức, không nên tải ứng dụng hoặc đăng nhập tài khoản ngân hàng thông qua đường link được người lạ gửi tới.

Từ việc mở tài khoản đến gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng hoàn toàn có thể tự thao tác trên ứng dụng ngân hàng. Không có nhân viên ngân hàng nào yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của họ, cung cấp mật khẩu hay mã OTP.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân thận trọng với các mức lãi suất cao bất thường, không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng, đồng thời không cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch qua các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.