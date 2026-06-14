Những người sẵn sàng chi hàng chục nghìn USD để xem World Cup

Nhiều người hâm mộ xem việc được sống trong không khí cuồng nhiệt tại các sân vận động trong World Cup năm nay là trải nghiệm có một không hai, bởi đây là lần đầu tiên giải bóng đá được mong đợi nhất hành tinh trở lại Bắc Mỹ kể từ năm 1994.

Điều đó khiến họ cảm thấy xứng đáng để chi tiêu kịch hạn mức thẻ tín dụng, rút sạch quỹ nghỉ mát, hoặc hoãn các khoản đầu tư tài chính để đổi lấy vài tuần không thể nào quên tại ba nước đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada.

Cổ động viên người Bỉ Adam El Manawy là một trong những người có niềm tin như thế. Năm 2022, anh đã lái chiếc BMW đời 1982 mà anh âu yếm gọi là "Quái thú" từ Brussels đến Qatar để xem đội tuyển của mình thi đấu tại World Cup.

Adam El Manawy đứng bên cạnh chiếc xe anh gọi là "Quái thú" trong ảnh chụp năm 2022. Ảnh: California Post

Năm nay, anh đã đưa "Quái thú" lên tàu vượt Đại Tây Dương để bắt đầu hành trình mới tại World Cup, từ Baltimore đến Seattle, rồi tới Los Angeles, Vancouver để xem các trận đấu có đội tuyển Bỉ góp mặt. Trong những vòng sau, anh sẵn sàng tới bất cứ nơi nào tuyển Bỉ thi đấu.

Với mức giá vé, chi phí xăng dầu, khách sạn và đồ ăn hiện tại ở Mỹ, nếu Bỉ lọt vào vòng bán kết, El Manawy có thể phải chi từ 12.000 đến 15.000 USD cho trải nghiệm World Cup của mình lần này.

"Sự phấn khích tột độ mà bạn có được từ World Cup không giống với bất kỳ điều gì khác", anh nói.

Không phải riêng El Manawy cuồng nhiệt với giải đấu như vậy. Vợ chồng Luis Chavez, sống tại Dallas, Texas, cũng đang chi hơn 12.000 USD để xem các trận đấu khắp đất nước.

Tuy nhiên, không ít người đành bỏ lỡ điều đó hoặc tận hưởng theo những cách khác. Không phải vì tình yêu của họ với bóng đá ít cuồng nhiệt hơn, mà đơn giản vì giá vé cho các trận đấu năm nay khá đắt đỏ.

Joe Connor, cư dân San Diego, từng đi du lịch đến 144 quốc gia để xem bóng đá. Anh đã dành nhiều năm săn lùng các chuyến bay giá rẻ, khách sạn bình dân, đồng thời cố gắng thắt lưng buộc bụng từng đồng để tối đa hóa trải nghiệm.

Nhưng lần này, anh chọn xem World Cup tại nhà. Khi thấy giá vé thấp nhất cho trận mở màn World Cup giữa Mỹ và Paraguay ở Los Angeles lên tới gần 1.200 USD, Connor không thể tìm được lý do để xuống tiền.

"Tôi có muốn đi xem World Cup không? Chắc chắn là có rồi! Nhưng tôi sẽ không trả mức giá đó. Chúng thật lố bịch", anh nói.

Trong nhiều năm, các cổ động viên bóng đá Mỹ đã mơ về việc đăng cai một kỳ World Cup. Nhưng giờ đây, khi World Cup trở lại Bắc Mỹ, nhiều người nhận ra rằng giải đấu có thể đang gần họ hơn bao giờ hết về mặt địa lý, nhưng lại rất xa vời về mặt tài chính.

Cổ động viên Melvin Mendez ăn mừng sau khi đội tuyển Mỹ ghi bàn trong lúc theo dõi trận đấu tại một công viên ở Oakland, bang California ngày 12/6. Ảnh: AP

Sean Riskowitz, người đã chuyển từ Nam Phi đến bang Pennsylvania, đã liên tục đi xem các trận đấu World Cup từ năm 2010. Năm nay, ông đã mua vé 13 trận đấu, gồm tất cả 6 trận diễn ra tại thành phố Philadelphia. Riskowitz cho biết những tấm vé này "rất đắt".

Cuối cùng, ông quyết định bán lại một số vé. Tấm vé cho trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi có giá 1.795 USD và một người Mexico đã chịu mua lại với giá gấp đôi, ông nói.

Các cổ động viên đến từ Anh cho biết họ cũng cảm thấy áp lực tài chính đè nặng lên niềm đam mê bóng đá. Ted Bloomfield mô tả giá vé World Cup năm nay "thật là lố bịch". Jed Macdonald, bạn của Bloomfield, đồng tình và thẳng thắn gọi mức giá này là "hơi chặt chém".

Tuy nhiên, Bloomfield cho rằng trải nghiệm World Cup vẫn xứng đáng với số tiền bỏ ra. "Nó rất đắt, nhưng đổi lại những kỷ niệm thì cũng đáng mà, phải không?", Bloomfield bày tỏ.

Một số người hâm mộ khác cho rằng chi phí leo thang của mùa World Cup 2026 đang đẩy nhiều người ra rìa.

"Thật không công bằng. Thật đáng tiếc", Julia Riskowitz, cư dân Philadelphia nói. "Bóng đá là môn thể thao dành cho người hâm mộ và cho tất cả mọi người, thật đáng buồn khi nhiều người không thể đi xem trực tiếp".