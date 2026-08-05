Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/8 đồng loạt tăng rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 5/8 tăng giá vàng miếng lên mức 141,8 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/8, giá vàng trong nước ngày 5/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 5/8, đồng loạt tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8, đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/8, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,5 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 138,3 – 141,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/8 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 120 USD/ounce, lên mức 4.187 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.135 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, tiến lên vùng mốc trên 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang nhận được lực hỗ trợ từ sự hạ nhiệt của lợi suất trái phiếu Mỹ và những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động lớn nhất thế giới tiếp tục chậm lại. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn có thể biến động mạnh khi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa thực sự ổn định.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.100 USD/ounce đang là ngưỡng cản gần nhất. Nếu duy trì được trên mức này, giá vàng có thể hướng đến vùng kháng cự 4.180-4.200 USD/ounce. Một nhịp vượt cản bền vững có thể mở rộng mục tiêu lên khoảng 4.350 USD/ounce.

Ngược lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng, vùng giá 4.020-4.040 USD/ounce sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Việc đánh mất khu vực này có thể khiến giá vàng điều chỉnh về 3.950 USD/ounce, xa hơn là khoảng 3.930 USD/ounce. Trong ngắn hạn, dữ liệu việc làm, lạm phát, lợi suất trái phiếu và thông điệp từ Fed sẽ tiếp tục quyết định xu hướng của thị trường vàng thế giới.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.187 USD/ounce (tương đương khoảng 133,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 8,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 5/8, giá vàng ngày 6/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.