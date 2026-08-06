Kiếm sống bằng nghề buôn chuyện

Bà Myriam, sống tại thành phố Armenia, tỉnh Quindío, tự biến sở thích hóng chuyện thành nguồn thu nhập. Mỗi ngày, bà quan sát mọi việc diễn ra quanh khu phố, từ các mối quan hệ tình cảm đến những sự việc nhỏ nhặt, sau đó bán thông tin cho người có nhu cầu.

Người phụ nữ xây dựng bảng giá riêng cho từng loại tin tức. Những câu chuyện đơn giản có giá 2.000-3.000 peso (0,5-0,7 USD), trong khi các vụ việc phức tạp được định giá cao hơn.

Bà Myriam ở thành phố Armenia, tỉnh Quindío, Colombia. Ảnh: T13

Trong nhà, bà Myriam treo một tấm bảng dán ảnh hàng xóm kèm các ghi chú về mối quan hệ giữa họ. Bà cho biết đây là nơi lưu giữ mọi thông tin, từ các vụ ngoại tình đến những biến cố trong khu phố.

Khả năng quan sát và lắng nghe là yếu tố quan trọng nhất. Ngay cả khi đang trò chuyện với một người, bà vẫn để ý các cuộc nói chuyện xung quanh rồi tổng hợp lại. Nhờ công việc này, bà có thể trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Dù bị một số hàng xóm phản ứng gay gắt khi chuyện riêng tư bị lan truyền, bà Myriam cho biết khách hàng vẫn tìm đến do tò mò về cuộc sống của người xung quanh.

"Từ khi bắt đầu thu tiền, không còn ai khó chịu nữa. Dù thế nào, mọi người vẫn tìm đến vì ai cũng thích chuyện thị phi", bà nói.

Tại nhiều cộng đồng ở Mỹ Latin, văn hóa truyền miệng hay "chisme" (ngồi lê đôi mách) đóng vai trò như một mạng lưới thông tin phi chính thức, giúp người dân cập nhật những thay đổi trong khu phố, biết ai ly hôn, ai thất nghiệp, ai gặp khó khăn hay ai cần giúp đỡ.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng những cuộc trò chuyện kiểu này góp phần duy trì sự gắn kết xã hội và tạo ra cảm giác thuộc về cộng đồng.