World Cup 2026: Giá vé 'trên trời', khán giả 'than trời'

World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đang đến rất gần. Thế nhưng, thay vì háo hức hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt với trái bóng tròn, không ít người hâm mộ trên khắp thế giới lại đang phải ngậm ngùi than trời trước mức chi phí cao chưa từng thấy.

Từ giá vé vào sân cho đến phương tiện di chuyển và dịch vụ lưu trú, mọi thứ đều leo thang chóng mặt. Thực trạng này buộc nhiều cổ động viên trung thành phải "cắn răng" từ bỏ chuyến đi, hoặc chật vật tìm kiếm những phương án thay thế tiết kiệm hơn để nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.

"Ác mộng" chi phí cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Dựa trên các báo cáo từ ban tổ chức cũng như giới truyền thông Mỹ, World Cup năm nay chính thức ghi nhận kỷ lục là giải đấu đắt đỏ nhất trong lịch sử. Do áp dụng cơ chế định giá linh hoạt theo thị trường, giá vé chính thức liên tục tăng mạnh qua từng đợt mở bán.

Cụ thể, vé hạng ba ở lượt trận vòng bảng dao động từ 140 đến hơn 1.400 USD (tương đương từ 3,6 triệu đến 36 triệu VND), trong khi tấm vé hạng nhất để theo dõi trận chung kết có mức giá không tưởng - gần 11.000 USD (gần 290 triệu VND).

So với kỳ World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, mức giá này tăng gấp đôi hoặc thậm chí nhiều hơn ở hầu hết các phân khúc. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi nhiều người hâm mộ không thể mua được vé gốc, buộc phải tìm đến thị trường chợ đen với giá sang tay cao ngất ngưởng, hoặc chấp nhận những vị trí ngồi xa sân cỏ nhất để phù hợp với túi tiền.

Giá vé chính thức của World Cup 2026 liên tục tăng mạnh qua từng đợt mở bán. Ảnh: Carl De Souza/Getty Images

Không dừng lại ở giá vé, gánh nặng từ chi phí di chuyển cũng đang châm ngòi cho những làn sóng bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ.

Tại bang New Jersey, cơ quan giao thông NJ Transit ban đầu định giá vé tàu khứ hồi từ ga Penn Station ở New York đến sân vận động MetLife lên tới 150 USD (khoảng 3,9 triệu VND). Dù sau đó đã phải giảm xuống còn 98 USD (khoảng 2,5 triệu VND) trước áp lực dư luận, mức giá này vẫn cao gấp nhiều lần so với giá vé thông thường chỉ 12,9 USD (gần 340.000 VND).

Hệ quả là lượng vé tiêu thụ vô cùng ảm đạm khi chỉ có hơn 5,5% số vé, tương đương khoảng 17.739 trên tổng số 320.000 vé được bán ra, bất chấp việc sân MetLife là nơi diễn ra tới 8 trận đấu lớn, bao gồm trận khai mạc bảng C giữa Brazil và Morocco cùng trận chung kết.

Tương tự, dịch vụ xe bus đưa đón do 2 bang New York,New Jersey phối hợp chuẩn bị cũng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, với mức giá ban đầu lên tới 80 USD (khoảng 2,1 triệu VND). Nhằm xoa dịu dư luận, giá vé sau đó được hạ xuống còn 20 USD (khoảng 526.000 VND) kèm cam kết hoàn tiền chênh lệch cho những người đã mua trước đó.

Tuy nhiên, do số lượng chỗ ngồi giới hạn trên xe bus, chỉ khoảng 18.000 chỗ vào ngày thường, nhiều người hâm mộ vẫn bị đẩy vào thế khó, buộc họ phải chuyển sang các dịch vụ đắt đỏ khác như taxi, Uber hoặc tự thuê xe ngoài.

Chứng kiến sự bất hợp lý này, Rory Phillips-Hunter, một người hâm mộ đội tuyển bóng đá Scotland, đã cùng một nhóm CĐV Scotland khác tự bỏ tiền thuê 20 xe bus trường học để mở các chuyến xe cho gần 1.000 cổ động viên, với chi phí rẻ hơn đáng kể so với dịch vụ chính thức.

"Việc lên kế hoạch cho kỳ World Cup này là một cơn ác mộng từ đầu đến cuối, và đây có lẽ là giải đấu khó tiếp cận nhất từ trước đến nay", Rory cay đắng chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh sự chênh lệch chi phí đó chính là khoản lợi nhuận mà ban tổ chức đang bòn rút từ túi tiền của người hâm mộ.

Giá vé tàu đến sân Metlife của cơ quan giao thông NJ Transit bị chỉ trích cao hơn nhiều so với mức giá thông thường. Ảnh: Charly Triballeau/Getty Images

Tình hình tại thành phố Los Angeles thậm chí còn đắt đỏ hơn, khi chi phí đỗ xe quanh sân vận động SoFi bị đẩy lên mức "cắt cổ". Một vị trí đỗ xe gần sân có giá lên tới 300 USD (gần 8 triệu VND), và ngay cả những chỗ xa nhất cũng tiêu tốn 151 USD (gần 4 triệu VND) kèm theo một quãng đường đi bộ dài rệu rã.

Bên cạnh đó, dịch vụ lưu trú tại thành phố cũng bị "hét giá" vào những ngày diễn ra trận đấu. Khảo sát của báo The Athletic cho thấy giá phòng tại các chuỗi khách sạn Wyndham gần sân vận động SoFi đã tăng trung bình 55%, thậm chí có nơi tăng gấp đôi so với ngày thường.

Khi ngày hội bóng đá chỉ giành cho "giới thượng lưu"

Đối với các cổ động viên lặn lội từ châu Âu hay châu Á sang Mỹ, tổng chi phí cho một hành trình theo dõi nhiều trận đấu tại World Cup dễ dàng vượt mức hàng nghìn USD, và có thể lên tới hàng chục nghìn USD nếu họ muốn góp mặt trong trận chung kết.

Áp lực tài chính quá lớn này khiến nhiều CĐV kỳ cựu như Stephen Holt, một nhà sưu tầm 55 tuổi sở hữu hơn 200 kỷ vật vô giá về chức vô địch World Cup 1966 của đội tuyển Anh, đành phải hủy bỏ kế hoạch sang Mỹ. Ông tâm sự rằng ban đầu bản thân rất hào hứng, nhưng khi nhìn vào bảng giá thì "hoàn toàn bất lực".

Dù có thể bán đi bộ sưu tập của mình để trang trải chuyến đi, nhưng đối ông Holt, những kỷ vật đó mang ý nghĩa tinh thần lớn lao hơn nhiều. Ông cũng xót xa so sánh tấm vé chung kết năm 1966 ngày trước nếu quy đổi theo giá trị hiện tại cũng chỉ tương đương chưa đầy 100 bảng Anh (khoảng 3,5 triệu VND).

Ông Stephen Holt phải hủy bỏ kế hoạch sang Mỹ vì "hoàn toàn bất lực" trước chi phí quá đắt đỏ. Ảnh: BBC

Thực trạng nhức nhối này đang làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc rằng giải vô địch bóng đá thế giới đang dần mất đi bản chất vốn có, xa rời những người hâm mộ chân chính để trở thành một sân chơi độc quyền cho giới nhà giàu.

Rafael Baqueiro, đại diện một nhóm người hâm mộ đa quốc gia, khẳng định chắc nịch rằng: "Đây là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử, xét trên mọi phương diện".

Dù Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phân trần rằng họ là một tổ chức phi lợi nhuận, giá vé được đưa ra dựa trên quy luật cung cầu thực tế và vẫn có một lượng nhỏ vé giá rẻ khoảng 60 USD (khoảng 1,5 triệu VND) dành riêng cho cư dân bản địa cùng các cổ động viên nhiệt thành, nhưng số lượng quá ít ỏi này chẳng thấm vào đâu.

Các chuyên gia lẫn người hâm mộ đều lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận mang tính thương mại hóa cao của ban tổ chức. Điều này làm giảm đáng kể sức hút của giải đấu nếu so với các kỳ World Cup trước đây tại Đức, Nga hay Qatar - nơi mà hệ thống giao thông công cộng luôn được hỗ trợ miễn phí hoặc bán với giá ưu đãi cho người có vé xem bóng đá.

Diễn ra trong vòng 6 tuần, trải dài khắp 16 thành phố của 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, ban tổ chức World Cup 2026 vẫn kỳ vọng sức nóng sát ngày thi đấu sẽ kích cầu lượng vé bán ra đối với hàng triệu khán giả muốn hòa cùng không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều người hâm mộ vẫn đang phải lưỡng lự chờ đợi hoặc ngậm ngùi gác lại đam mê, bởi "giấc mơ World Cup" giờ đây đã trở thành một món xa xỉ phẩm vượt quá tầm tay.