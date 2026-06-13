Nhà ngoại giao Mỹ vỡ òa khi đội nhà thắng đậm Paraguay tại World Cup

Ngày 13/6, hàng chục nhân viên, nhà ngoại giao Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM cùng người thân tập trung tại một quán bar thể thao để theo dõi trận ra quân của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026, trong bầu không khí sôi động hiếm thấy sáng cuối tuần.

Tiếng reo hò liên tục vang lên khi đội tuyển Mỹ sớm áp đảo đối thủ và giành chiến thắng đậm chung cuộc 4-1 trước đội tuyển Paraguay. Nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ cho biết họ bất ngờ trước màn trình diễn thuyết phục của đội nhà trong trận mở màn giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Trước trận đấu, Ted Webne, nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM và là người hâm mộ bóng đá lâu năm, nghĩ rằng đây sẽ là cuộc đối đầu sít sao, nhưng diễn biến trên sân vẫn "vượt ngoài sức tưởng" của anh.

Trận đấu mở màn của tuyển Mỹ diễn ra trong bầu không khí sôi động, ngay sau lễ khai mạc trên sân SoFi. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận với lối chơi tốc độ, linh hoạt và ghi ba bàn ngay trong hiệp một.

Trong ảnh, Giovanni Reyna ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho đội tuyển Mỹ trước Paraguay trong trận ra quân trên sân Inglewood, Los Angeles, California. Ảnh: AP

Quyền Tổng lãnh sự Mỹ tại TP HCM Anne Benjaminson cũng không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng trong trận mở màn. Bà cho biết điều đặc biệt không chỉ nằm ở kết quả trên sân, mà còn ở việc được chia sẻ khoảnh khắc đó với cộng đồng người Mỹ, các đồng nghiệp và gia đình đang sinh sống tại Việt Nam.

"Tôi hào hứng vô cùng. Chúng tôi vừa chiến thắng trận mở màn với tỷ số 4-1. Một chiến thắng vang dội cho đội tuyển Mỹ", bà nói.

Greg Naardeen, nhân viên lãnh sự Mỹ tại TP HCM, cho biết ông đã chờ đợi ngày khai mạc World Cup 2026 từ rất lâu.

Là một người chơi bóng đá từ nhỏ, Naardeen nói cảm giác được theo dõi đội tuyển Mỹ thi đấu tại một kỳ World Cup tổ chức trên sân nhà là trải nghiệm đặc biệt đối với cộng đồng người Mỹ ở nước ngoài.

Một pha tranh chấp giữa cầu thủ đội tuyển Mỹ (áo đỏ trắng) với cầu thủ Paraguay. Ảnh: AP

"Tỷ số đã nói lên tất cả. Đội tuyển của chúng tôi đã chơi cực kỳ tốt. Đây là lần đầu tiên nhiều người trong chúng tôi thực sự được xem đội tuyển Mỹ thi đấu vào khung giờ thuận tiện như thế này", Naardeen chia sẻ.

Tuy vậy, nhà ngoại giao Mỹ vẫn giữ sự thận trọng khi nói về cơ hội vô địch. Theo ông, Mỹ có nhiều khả năng vượt qua vòng bảng nhưng sẽ phải đối mặt những thử thách rất lớn ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Buổi xem bóng đá diễn ra trong không khí thân thiện, với sự tham gia của nhiều gia đình có trẻ nhỏ.

Theo bà Benjaminson, việc trận đấu diễn ra vào buổi sáng giúp nhiều người có cơ hội cùng nhau theo dõi mà không phải thức khuya như các giải đấu trước. "Điều tuyệt vời là tất cả con cái và gia đình chúng tôi đều có thể đến. Đây là một môi trường rất thân thiện với gia đình", bà nói.

Tuyển thủ Folarin Balogun (phải) tỏa sáng trong trận ra quân của đội tuyển Mỹ với hai bàn thắng, được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: AP

"Tôi không ngờ đội tuyển Mỹ lại chơi tốt đến vậy", Webne, nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, nói, cho biết anh đặc biệt ấn tượng với Christian Pulisic và Folarin Balogun.

Dù thừa nhận đội tuyển Mỹ còn phải đối mặt nhiều thử thách ở phía trước, Webne tin chiến thắng trong trận ra quân là tín hiệu tích cực cho phần còn lại của giải đấu. "Bạn không bao giờ có thể nói trước điều gì ở World Cup, nhưng hiện tại mọi thứ đang có vẻ rất hứa hẹn", anh cho hay.

Quyền Tổng lãnh sự Benjaminson chia sẻ bóng đá là môn thể thao có khả năng kết nối con người bất kể quốc tịch hay xuất thân. Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, bà từng theo dõi World Cup tại Hungary, Afghanistan, Myanmar và nay là Việt Nam.

"Đó đều là những trải nghiệm y hệt: Mọi người xích lại gần nhau vì tình yêu bóng đá", bà nói.

Mỹ và Việt Nam gần đây triển khai nhiều chương trình hợp tác ngoại giao thể thao. Năm 2023, trong khuôn khổ Chương trình Đặc phái viên Thể thao của Bộ Ngoại giao Mỹ, vận động viên Paralympic Rudy Garcia-Tolson cùng huấn luyện viên bơi Julia Harbaugh đã tới Việt Nam đào tạo cho 20 huấn luyện viên và 30 vận động viên khuyết tật tại Huế và Quảng Trị.

Hồi tháng 5, Mỹ cũng cử chuyên gia thể thao điện tử tham dự GameVerse 2026 để chia sẻ kinh nghiệm về ngành công nghiệp e-sports đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Bà Benjaminson cho rằng niềm đam mê bóng đá tại Việt Nam là một trong những điều khiến bà ấn tượng nhất kể từ khi nhận nhiệm vụ tại TP HCM. "Thật tuyệt khi được chứng kiến người dân Việt Nam yêu bóng đá đến thế nào và thấy môn thể thao này gắn kết mọi người ra sao", bà nói.

Chồng bà, ông Greg Naardeen (trái), cũng đam mê môn "thể thao vua" và là thành viên Tigers, đội bóng phong trào của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, thường xuyên tham gia các trận giao hữu ở địa phương.

"Bất cứ nơi nào tôi từng sống, bóng đá luôn là môn thể thao số một. Đây là cách tuyệt vời để kết nối với mọi người trên khắp thế giới", ông Naardeen nói, cho biết niềm đam mê bóng đá ở Việt Nam là một trong những yếu tố giúp ông nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại TP HCM.

Các cầu thủ Mỹ ăn mừng cùng Folarin Balogun (số 20) sau khi tiền đạo này hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu. Ảnh: AP

Sau trận thắng đậm ngày ra quân, sự lạc quan hiện diện ở hầu hết những người Mỹ có mặt tại buổi xem chung tại quán bar thể thao.

Còn với bà Benjaminson, dự đoán kết quả giải đấu chỉ có một. "Ngày 19/7, tại New York - New Jersey, Mỹ sẽ thắng trận chung kết. Đó là dự đoán duy nhất", bà cười và trả lời khi được hỏi đội tuyển Mỹ liệu có thể đi xa đến đâu.

Bà Benjaminson cho rằng World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu bóng đá mà còn là cơ hội để nước Mỹ giới thiệu hình ảnh của mình với thế giới. Bà cho biết chính phủ Mỹ đã dành nhiều nguồn lực để chuẩn bị cho sự kiện, từ công tác tổ chức, hạ tầng đến bảo đảm an ninh cho hàng triệu người hâm mộ dự kiến đổ về Bắc Mỹ trong mùa hè này.

"Chúng tôi muốn mọi người đến Mỹ dịp World Cup đều có trải nghiệm tuyệt vời. Không chỉ xem bóng đá mà còn được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sự đa dạng của các thành phố đăng cai", bà nói.

Ảnh: Quỳnh Trần