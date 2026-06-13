Bác sĩ hướng dẫn xem World Cup an toàn cho từng nhóm tuổi

Mùa World Cup 2026 diễn ra 104 trận đấu với mật độ dày đặc. Nhiều người có thói quen thức khuya liên tục để theo dõi các trận đấu diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam. Thức khuya, ăn uống thất thường sẽ làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể.

BS.CKI Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Thận - Tiết niệu, Bệnh viện An Bình TPHCM, cho biết sau mỗi mùa bóng đá lớn, không ít người cơ thể đờ đẫn hơn, ngủ tệ đi, bụng phình ra hơn, chỉ số sức khoẻ thất thường hơn và sinh lý giảm sút.

BS.CKI Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Thận - Tiết niệu, Bệnh viện An Bình, cho biết sau mỗi mùa bóng đá lớn, không ít người gặp sự cố sức khỏe

"Không phải do bóng đá khiến các anh ra nông nỗi thế, vấn đề ở chỗ là cách xem bóng đá. Mỗi trận đấu có thể mang lại cảm giác của tuổi trẻ: Bạn bè, tiếng hò reo, bàn thắng phút cuối, hồi hộp cực mạnh. Thế nhưng, cảm giác ấy không thể kéo dài. Mà cơ thể chúng ta không thể sống bằng cảm xúc. Cơ thể cần ngủ, cần nước, cần vận động, cần dinh dưỡng, cần tâm an, cần giới hạn"- BS Phong nói.

Người dưới 30 tuổi

Nhiều người ở tuổi này thấy người còn khỏe. Người thường thức vài đêm mà không sao. Người uống nhiều lon không gặp chuyện gì. Người ăn khuya liên tục rồi giai đoạn sau bù lại.

Cơ thể trẻ hồi phục nhanh hơn. Nhưng mà đừng nhầm hồi phục nhanh của cơ thể trẻ với miễn nhiễm bệnh tật. Chọn trận muốn xem chứ không cần xem hết. Xem khuya thì phải ngủ bù đúng. Uống đủ nước. Tránh ăn quá nhiều đồ chiên, mì gói, snack nhiều gia vị, nước ngọt khi xem.

Tháng World Cup không nên biến thành tháng đảo lộn nhịp sinh học. Thức đêm liên tục giảm chất lượng tập luyện, giảm tập trung, tăng thèm ăn, gây mụn, gây bực bội.

Còn trẻ không phải là "giấy phép" để lãng phí thân thể. Tuổi trẻ là thời điểm để sử dụng sức khỏe một cách thông minh.

Người từ 30-39 tuổi

Nhóm tuổi này cũng rất dễ chủ quan. Bên ngoài thấy vẫn ổn, đi làm, chơi thể thao, thức khuya được. Nhưng bên trong, cơ thể bắt đầu nhạy cảm hơn với thiếu ngủ, stress, những buổi nhậu, tình trạng tăng cân và ít vận động.

Ở tuổi này, nên lưu ý một vài điểm trong ngày: Ăn sáng đầy đủ, vận động ít nhất 20–30 phút, uống nước, ngủ bù sau đêm thức khuya. Nếu hôm đó xem bóng đá, bữa tối nhẹ hơn, bớt tinh bột nhanh, bớt đồ mặn, bớt bia bọt.

Không nên thức khuya vào những ngày mà hôm sau không thể ngủ bù. Cũng không nên bù bằng cà phê đậm hay nước uống tăng lực cho tỉnh ngủ. Cách đó giống "vay" năng lượng nhanh. Ban đầu, mình vẫn chịu được nhưng về sau trả phí khá nhiều.

"Khi qua tuổi 30, sức khỏe không còn là chuyện có hay không mà là học cách tự quản trị sức khỏe, chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong khả năng cho phép"- BS Phong khuyên

Người từ 40 đến 49 tuổi

Ở tuổi này, các vấn đề bắt đầu xuất hiện ngày một rõ: Huyết áp tăng lên, mỡ máu rối loạn, gan nhiễm mỡ, tiền đái tháo đường xuất hiện, acid uric tăng, béo bụng hiện ra rõ rệt, tiểu đêm 1-2 lần, testosterone giảm, rối loạn cương...

Không phải ai cũng có bệnh. Nhưng khi mình đối xử quá mạnh với cơ thể, cơ thể sẽ gửi tín hiệu rõ hơn.

Bác sĩ cho hay World Cup rất vui nhưng đừng để sức khỏe tệ đi

Người ở tuổi này bắt đầu nên biết giới hạn. Khi có huyết áp cao, đái tháo đường, mỡ máu, gout, bệnh tim mạch đang chữa trị thì thôi không xem bóng đá mỗi đêm.

"Chọn trận nào đáng thật đáng hãy xem. Ngủ trước đó. Hạn chế nhậu nhẹt khuya. Không tự ý bỏ thuốc vì lịch sinh hoạt đảo lộn. Nếu thức thì đừng nên dùng các chất kích thích để cố thức. Đêm quá đà có thể làm huyết áp tăng, tim đập nhanh, đau đầu, mất ngủ kéo dài hoặc kích hoạt vấn đề sẵn có" - BS Phong khuyên.

Người trên 50 tuổi

World Cup nên mang niềm vui cho người trên 50, chứ đừng mang thử thách.

Ở tuổi này, quan trọng nhất là giữ ổn định. Giữ ổn định chế độ ăn uống. Giữ ổn định giấc ngủ. Giữ ổn định huyết áp. Giữ ổn định đường huyết. Giữ ổn định nhịp tim. Giữ ổn định thuốc men.

"Trận quá khuya, sẽ xem lại highlight. Khi xem trực tiếp (đâu đó sâu trong vòng trong), chuẩn bị nước lọc, ăn nhẹ lành mạnh nếu cần. Tránh bia bọt, tránh ăn mặn, tránh ngồi lâu một chỗ. Mỗi hiệp, hãy đứng dậy đi lại nhẹ vài phút. Thực tế, cố thức khi cơ thể cảm thấy mệt là điều không nên. Khi có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận, tiền sử tai biến hoặc dùng nhiều thuốc, đừng xem trận khuya" - BS Phong cảnh báo.

Khi xem bóng đá, nếu có đau ngực, khó thở, mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, tay chân yếu, mặt méo, nói khó, đầu đau, đừng chờ trận kết thúc. Hãy đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Không có trận đấu nào đáng để đánh cược khi có dấu hiệu nguy hiểm.