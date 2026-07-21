Có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục dẫn đầu hệ thống về lãi suất huy động niêm yết công khai khi vừa tăng thêm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động vừa được ACB cập nhật, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tăng lên 7,6%/năm, đây là mức lãi suất huy động niêm yết công khai cao nhất trên thị trường đối với kỳ hạn 6 tháng.

Cùng với mức tăng thêm 0,5 điểm phần trăm, lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho kỳ hạn 9 tháng là 7,7%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi mới nhất của kỳ hạn 12 tháng tăng vọt lên 7,8%/năm, cũng là mức lãi suất huy động niêm yết công khai cao nhất trên thị trường hiện nay.

ACB giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1-2 tuần là 0,5%/năm, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm.

Với biểu lãi suất huy động mới của ACB, nếu gửi tiết kiệm số tiền 500 triệu đồng và lĩnh lãi cuối kỳ, người gửi sẽ nhận về 39 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng, 28.901.370 đồng sau 9 tháng, 19.156.165 đồng sau 6 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank

Lãi suất huy động niêm yết chính thức của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV (Big4) duy trì ổn định. Trong đó, cả 4 ngân hàng đều đồng loạt niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6%.

Tại BIDV, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm.

Agribank áp dụng lãi suất 2,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng; 2,9%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 4%/năm với kỳ hạn 6-11 tháng; 5,9%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 6%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng.

Tại VietinBank, lãi suất huy động kỳ hạn 1 đến dưới 3 tháng là 2,1%/năm; kỳ hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 12 đến dưới 24 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng là 6%/năm.

Trong khi đó, Vietcombank niêm yết lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn từ 24 tháng là 6%/năm; kỳ hạn 36-60 tháng là 5,3%/năm.

Có 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Với 1 tỷ đồng nhàn rỗi, nếu gửi tiết kiệm tại nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và VietinBank, số tiền lãi mỗi tháng người gửi nhận được sẽ khác nhau khá nhiều tùy theo kỳ hạn lựa chọn, và còn có thể chênh lệch đáng kể so với mức lãi suất niêm yết công khai nếu khách hàng thương lượng được chính sách ưu đãi tại quầy giao dịch.

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.