Có 100 triệu đồng gửi tiết kiệm Vietinbank, Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

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Lãi suất huy động đặc biệt đang được một số ngân hàng áp dụng, gồm Nam A Bank, ACB, MSB, Vikki Bank, PVcomBank, ABBank, LPBank, VietBank, HDBank, OCB,…

Trong đó, mức lãi suất cao nhất được công bố bởi PVcomBank, lên tới 10%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 12-13 tháng.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12-13 tháng mà PVcomBank niêm yết cho khách hàng cá nhân chỉ ở mức 5,3%-5,5%/năm.

Tuy nhiên, nhà băng này còn có chính sách cộng thêm lãi suất so với lãi suất niêm yết cho khách hàng thông thường. Ngân hàng áp dụng mức cộng thêm từ 0,05-0,15 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 15 tháng; từ 0,1-0,5 điểm phần trăm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.

Còn tại MSB, ngân hàng quy định mức lãi suất cho khách gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng và kỳ hạn 12-13 tháng lên đến 9%/năm. Mức lãi suất này cao hơn so với lãi suất tiết kiệm thông thường từ 2,5-2,8 điểm phần trăm.

Ngoài chính sách trên, MSB còn niêm yết lãi suất tiền gửi 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,5%/năm cho tiền gửi các kỳ hạn 12, 15, 24 tháng. Để được nhận mức lãi suất này, khách hàng phải thỏa mãn điều kiện số tiền gửi tối đa 5 tỷ đồng; lãi suất chỉ được áp dụng cho khách hàng tại thời điểm mở sổ không có sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi tại MSB.

Ngân hàng OCB cũng đang niêm yết lãi suất tiết kiệm đặc biệt 8,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 và 12 tháng, trong khi lãi suất niêm yết cao nhất ở hai kỳ hạn tương ứng chỉ lần lượt là 6,7%/năm và 7%/năm với khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên.

Tại Nam A Bank, lãi suất đặc biệt lên đến 8,3%/năm do ngân hàng quy định cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng. Mức lãi suất này cao hơn 2 điểm phần trăm so với lãi suất huy động thông thường ở cùng kỳ hạn.

Ngoài ra, Nam A Bank cũng niêm yết lãi suất lên đến 8,1%/năm nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng cho kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất đặc biệt được Vikki Bank quy định cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 999 tỷ đồng được xác định bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ 1,8 điểm phần trăm, tương đương khoảng 7,9%/năm.

Mức lãi suất đặc biệt được HDBank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng là 7,2%-7,6%/năm, cao hơn 2-2,2 điểm phần trăm so với lãi suất niêm yết thông thường.

Điều kiện được HDBank đưa ra là khách hàng gửi tiết kiệm tối thiểu 500 tỷ đồng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 24/7/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,6 7,7 7,8 BAC A BANK 4,75 4,75 7,05 7,05 7,1 6,95 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,6 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,2 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 MBV 4,6 4,75 7 7 7 7 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 NCB 4,7 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 OCB 4,75 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,75 4,75 6,4 6,4 6,6 6,6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 6,7 7,2 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,75 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,75 4,75 7 7 7 7 VIB 4,35 4,45 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,45 4,65 6 6 6 6

Còn tại LPBank, lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng đang được ngân hàng này niêm yết ở mức 6,4%/năm, nhưng khách hàng vẫn có thể nhận về mức lãi suất huy động cao nhất 7,2%/năm khi số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên.

Mức lãi suất đặc biệt 7%/năm cũng đang được Ngân hàng ACB duy trì cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng với số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng, cao hơn 1,6 điểm phần trăm so với lãi suất huy động dành cho khách hàng thông thường.

Lãi suất VietinBank, Agribank mới nhất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hiện dao động trong khoảng 2,1% - 6,0%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại VietinBank hiện đang được niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng neo ở mức 2,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng niêm yết với mức 2,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 3,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng giữ ở mức 5,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24 - 36 tháng đạt mức 6,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), hiện dao động trong khoảng 2,6 - 6,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng không đổi, hiện ở mức 2,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng giữ tại mức 2,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 4,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng hiện neo ở mức 5,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24 - 36 tháng giữ ở mức 6,0%/năm.

Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng tại VietinBank, Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 100 triệu đồng tại VietinBank, Agribank khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.