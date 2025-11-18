Cuối ngày 18-11, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm sâu

Cuối ngày 18-11, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lùi sâu về còn 147,3 triệu đồng/lượng mua vào, 149,3 triệu đồng/lượng bán ra - giảm thêm 500.000 đồng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được Công ty SJC giao dịch quanh 145,3 triệu đồng/lượng mua vào, 147,8 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với buổi sáng sau khi đã giảm 1,3 triệu đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng niêm yết quanh 152 triệu đồng/lượng mua vào, 155 triệu đồng/lượng - cao hơn tại các doanh nghiệp lớn khoảng 15 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm dù giá vàng thế giới duy trì ổn định. Cuối ngày 18-11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.041 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh trở lại. Ảnh: Tấn Thạnh

Theo ghi nhận của phóng viên, dù giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do cao hơn tại các công ty lớn nhưng nhu cầu mua – bán của người dân vẫn cao.

Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương, cho rằng có nhiều rủi ro khi người dân mua bán vàng "chợ đen". như vàng không được kiểm định chất lượng, không kiểm tra được bằng mắt thường dẫn đến có thể mua vàng giả, không có hóa đơn, không minh bạch...

Tại tọa đàm "Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô" do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 18-11, ông Lê khuyến cáo: "Việc đầu tư găm hàng của thị trường "chợ đen" ảnh hưởng đến việc quản lý giá, kiểm soát, điều tiết của các đơn vị nhà nước; ảnh hưởng đến sự ổn định tiền tệ, làm giảm niềm tin vào dòng tiền".