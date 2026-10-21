Nhiều thương hiệu vàng ra thông báo "nóng", có nơi không nhận thanh toán qua ví điện tử

Nhà vàng chỉ nhận giao dịch qua tài khoản ngân hàng chính chủ

Sau khi Nghị định số 390/2026/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc đã phát đi thông báo về việc không dùng tiền mặt giao dịch mua bán vàng từ 5 triệu đồng/ngày.

Trong đó, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đã ngay lập tức thông báo trên fanpage đến khách hàng quy định mới về phương thức thanh toán đối với các giao dịch mua bán vàng.

Thông báo nêu rõ, theo Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ (chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2026), đối với giao dịch có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày của một khách hàng phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán phù hợp để giao dịch diễn ra thuận tiện và nhanh chóng.

Về việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch mua bán vàng và bạc, Tập đoàn Phú Quý cũng nhanh chóng ra thông báo tới khách hàng và nhà đầu tư.

Nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, Phú Quý đã thông báo quy định mới về phương thức thanh toán đối với các giao dịch mua, bán vàng. Theo đó, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khi khách hàng giao dịch từ 5 triệu đồng/ngày trở lên được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm khi khách hàng giao dịch mua, bán tại Phú Quý (bao gồm vàng, bạc, trang sức và tất cả các sản phẩm khác.

Nhiều thương hiệu vàng thông báo về thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch mua bán vàng từ 5 triệu đồng/ngày trên các fanpage. Ảnh: Chụp màn hình

"Ngoài ra, Phú Quý chỉ giao dịch với tài khoản Ngân hàng chính chủ của khách hàng và không giao dịch qua ví điện tử, quý khách vui lòng không sử dụng tài khoản không chính chủ hoặc các ví điện tử, tài khoản chứng khoán,...", thông báo của Phú Quý nêu rõ.

Tương tự, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng đã thông báo về các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Mua bán vàng không theo quy định mới bị phạt cao nhất 40 triệu đồng

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 390 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025).

Trong đó, đáng chú ý là nội dung sửa đổi tại khoản 10 Điều 4 quy định về việc thanh toán mua, bán vàng không dùng tiền mặt. Cụ thể, khi mua bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thanh toán không dùng tiền mặt, giảm chỉ còn bằng 1/4 so với mức áp dụng trước đó là 20 triệu đồng.

Quy định này nhằm tăng tính minh bạch, công khai trong giao dịch vàng, quản lý dòng tiền, chống rửa tiền và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo quy định, cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng với hành vi không thực hiện thanh toán mua bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật. Mức phạt với tổ chức cao gấp đôi, từ 20 - 40 triệu đồng.