Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji biến động thế nào?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 200.000 đồng/lượng

Tới 10h10' ngày 27/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết vào đầu giờ sáng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC vẫn giữ nguyên mức mở cửa, giao dịch ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (27/10), giá vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 137,3-141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 26/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giữ nguyên ở cả hai chiều, ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức niêm yết cuối tuần trước, ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 27/10, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, giao dịch quanh mức 4.005 USD/ounce, giảm 12,4 USD so với phiên trước. Kim loại quý đang chịu áp lực điều chỉnh và đứng sát ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 7h02 ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 4.005,3 USD/ounce (mua vào) và 4.007,3 USD/ounce (bán ra), giảm 12,4 USD/ounce, tương đương 0,31%.

Lúc 21h30 ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.007 USD/ounce, tăng 12 USD. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 ở mức 4.014 USD/ounce.