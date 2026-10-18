Quy định mới: Mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 390/2026/NĐ-CP, sửa đổi quy định về quản lý kinh doanh vàng, trong đó yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày.

Giao dịch vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 16/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định về nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó quy định cụ thể việc thanh toán khi mua, bán vàng.

Theo đó, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Từ nay, mua vàng từ 5 triệu đồng trở lên bắt buộc phải chuyển khoản. Ảnh: Lê Bảo

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Theo đó, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng, với điều kiện nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng gia công.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hằng năm căn cứ năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo xuất khẩu của năm trước, nếu có. Doanh nghiệp phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng.

Ngoài ra, việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng, dây, ống, vàng trang sức bán thành phẩm và vàng làm nguyên liệu sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, dụng cụ y tế được thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về hải quan và các quy định chuyên ngành liên quan.

Tăng cường quản lý, bãi bỏ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Nghị định số 390/2026/NĐ-CP quy định rõ hơn trách nhiệm của NHNN trong thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu và việc chấp hành các quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo, mua, bán, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng; quản lý đo lường, chất lượng vàng trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh vàng phải thực hiện chế độ báo cáo về sản xuất, mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng; mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu; tình hình thực hiện hợp đồng gia công, hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và việc bán vàng nguyên liệu nhập khẩu theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị định bãi bỏ toàn bộ các quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/10/2026. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do NHNN cấp trước đó không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động này.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đã nộp nhưng chưa được giải quyết trước ngày Nghị định có hiệu lực, NHNN chấm dứt việc giải quyết và thông báo cho tổ chức, cá nhân. Phí, lệ phí đã nộp, nếu có, được xử lý theo quy định pháp luật.