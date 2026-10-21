Vàng mỗi nơi một giá

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 140,7 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, cả chiều mua vào và bán ra các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng SJC đều chênh nhau từ 1 - 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cùng giảm, mỗi thương hiệu có giá khác nhau.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm ở mức tương đương nhưng giá các thương hiệu cũng niêm yết khác nhau. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.119 USD/ounce, giảm 21 USD so với sáng qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.634 đồng/USD, giảm 5 đồng so với sáng qua. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.690 - 26.070 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.000 - 26.080 đồng/USD, tăng 30 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Như vậy, giá USD thị trường tự do đang cao hơn ngân hàng cả 2 chiều mua - bán.