Giá vàng hôm nay 27/10: Tiếp tục tăng nhẹ

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên

Giá vàng thế giới hôm nay tăng nhẹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn và thị trường chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất, trong khi khả năng điều chỉnh lãi suất vào tháng 12 tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm.

Diễn biến giá vàng hiện chịu tác động đồng thời từ tình hình địa chính trị, sức mạnh đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất. Bất ổn địa chính trị có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, nhưng mặt bằng lãi suất cao cũng gây sức ép lên kim loại quý do vàng không sinh lãi định kỳ.

Giá vàng thế giới sáng 27/10 tăng nhẹ, vàng trong nước không biến động. (Ảnh minh hoạ).

Bên cạnh đó, biến động giá năng lượng và nguy cơ lạm phát có thể làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ, qua đó tác động đến xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng tâm lý quan trọng. Tuy nhiên, việc giá vàng duy trì trên hay giảm xuống dưới mốc này chưa đủ để xác định xu hướng tiếp theo nếu chưa xuất hiện thêm tín hiệu xác nhận từ thị trường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.013 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích nhận định đà tăng của giá vàng được hỗ trợ một phần bởi giá dầu giảm. Tuy nhiên, xu hướng này có thể sớm chững lại khi thị trường chờ quyết định chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC). Giá vàng thời gian tới sẽ tiếp tục biến động theo kỳ vọng lãi suất và diễn biến địa chính trị.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 27-28/10. Dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, dự kiến được công bố 1 ngày sau khi cuộc họp kết thúc.

Giới giao dịch phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ vào tháng 12 vẫn là yếu tố có thể tác động đáng kể đến giá vàng.