Giá xăng dầu hôm nay 6/6: Dầu thế giới hạ nhiệt, trong nước có tuần giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (5/6).

Kết thúc phiên giao dịch 5/6, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent giảm 2,04%, chốt phiên ở mức 93,09 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 2,69%, đóng cửa ở mức 90,54 USD/thùng.

Giá dầu đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần khi giới đầu tư ngày càng tin rằng nguy cơ xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đang suy giảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông tin rằng các cuộc thảo luận giữa Israel và Lebanon đang tiến triển, đồng thời nhấn mạnh Lebanon xứng đáng được hưởng hòa bình.

Trong khi đó, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết: "Thị trường không còn nhìn thấy nguy cơ leo thang giữa các bên. Tuy chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết nhưng rõ ràng thị trường đang kỳ vọng xu hướng hạ nhiệt".

Bên cạnh đó, giá dầu suy giảm còn nhờ nguồn cung từ Oman ổn định.

Công ty Phát triển Dầu khí Oman (Petroleum Development Oman) cho biết vào ngày 5/6 rằng các hoạt động tại cảng Mina Al Fahal đang diễn ra bình thường, sau khi các nguồn tin trước đó cho hay việc bốc dỡ dầu đã bị tạm dừng sau 1 vụ nổ gần các bến neo đậu của cảng này.

Oman xuất khẩu từ 800.000-900.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ cảng Mina Al Fahal.

Ảnh: Nguyễn Huế

Dù giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng cả hai loại dầu chuẩn vẫn hướng tới tuần tăng giá đầu tiên trong 3 tuần qua. Tính chung cả tuần này, giá dầu Brent tăng 1,18%, trong khi dầu WTI tăng 3,64%.

Giá dầu tăng vào đầu tuần này khi xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran kéo dài. Cùng với đó, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức hạn chế.

Tuy vậy, đà tăng của giá dầu Brent trong tuần này vẫn bị kìm hãm bởi lượng tồn kho dầu lớn hơn dự kiến, hoạt động xuất khẩu được điều chỉnh linh hoạt và nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (6/6) được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 23.230 đồng/lít, giảm 1.330 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.330 đồng/lít, lùi về mức 22.330 đồng/lít.

Xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc từ ngày 1/6, các loại xăng khoáng RON95, RON97 đã dừng lưu hành.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.