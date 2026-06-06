Làng này ở Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai trồng giống bí đao gì mà quả nặng tới 70kg khiến ai nhìn cũng “choáng”

Bí đao khổng lồ ở Bình Định là giống bí gì?

Không giống những loại bí đao thông thường chỉ nặng vài kilogram, bí ở Chánh Trạch có thể đạt trọng lượng từ 40-70kg mỗi trái.

Vào mùa thu hoạch, cả làng như biến thành một “vương quốc bí khổng lồ” với những giàn bí xanh mướt, treo lủng lẳng những quả to như chiếc chum nước, khiến bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng không khỏi sửng sốt.

Làng này ở Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai trồng bí đao “khủng”, trái nặng tới 70kg.

Người dân địa phương cho biết, giống bí này đã có từ rất lâu đời. Không ai biết chính xác nguồn gốc từ đâu, chỉ biết cha ông truyền lại qua nhiều thế hệ. Sau mỗi vụ mùa, người trồng sẽ giữ hạt từ những trái to và đẹp nhất để làm giống cho năm sau.

Để tạo ra được một trái bí nặng hàng chục kilogram là cả quá trình chăm sóc công phu kéo dài khoảng 6 tháng.

Từ tháng 11 âm lịch, người dân bắt đầu xuống giống. Khi cây phát triển, mỗi gốc có thể ra nhiều hoa nhưng nông dân chỉ giữ lại một trái duy nhất để cây tập trung toàn bộ dinh dưỡng nuôi quả.

Quả bí đao khổng lồ nằm trên võng trong vườn nhà nông dân.

Điều đặc biệt nhất trong nghề trồng bí khổng lồ ở Chánh Trạch là kỹ thuật làm giàn và “mắc võng” cho bí. Vì trái phát triển rất nhanh, trọng lượng tăng mạnh chỉ sau vài ngày nên nếu không có hệ thống đỡ chắc chắn, cuống bí có thể gãy bất cứ lúc nào.

Giàn bí đao với kích thước khủng khiến nhiều người choáng ngợp.

Bà Nguyễn Thị Y, một nông dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng bí đao khổng lồ, chia sẻ: “Bí này lớn nhanh lắm. Nếu không làm võng đỡ bụng thì chỉ qua một đêm là cuống có thể đứt vì quá nặng”.

Chính vì vậy, người dân phải đầu tư hệ thống giàn bằng bê tông, sắt thép hoặc tre già chắc chắn. Khi bí bắt đầu lớn, từng trái sẽ được đặt nằm trên những tấm võng bằng lưới hoặc vải để giảm áp lực lên thân dây.

Theo ông Lê Bá Biên (68 tuổi), đến khi bí đạt kích thước tối đa, lớp vỏ chuyển xanh đậm và phủ một lớp phấn trắng dày thì cũng là lúc chuẩn bị thu hoạch. Mỗi trái bí nặng hàng chục kilogram nên thường phải cần ít nhất hai người khỏe mạnh mới khiêng nổi từ giàn ra xe.

Dù có kích thước “khổng lồ”, nhưng người dân cho biết loại bí này không ngon bằng bí đao thông thường. Chủ yếu thương lái mua về để nấu nước giải khát, làm dược liệu hoặc trưng bày. Giá bán dao động khoảng 7.000-10.000 đồng/kg.

Làng Chánh Trạch, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Những năm gần đây, các vườn bí đao khổng lồ ở Chánh Trạch còn trở thành điểm check-in thú vị thu hút du khách. Nhiều người tìm đến chỉ để tận mắt nhìn thấy những trái bí “siêu to khổng lồ” treo lơ lửng trên giàn giữa làng biển đầy nắng gió.

Một quả bí có trọng lượng hơn 50kg.

Dù công việc vất vả, đòi hỏi kỹ thuật cao và nhiều công chăm sóc, người dân Chánh Trạch vẫn kiên trì giữ nghề. Với họ, cây bí đao khổng lồ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào của một vùng quê ven biển mang nét riêng không nơi nào có được.