Ông Lê Thanh Thản sắp hầu tòa vụ bán 519 căn hộ CT6 Kiến Hưng không có sổ đỏ

Theo quyết định của TAND TP. Hà Nội, phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (SN 1950), thường được biết đến với biệt danh “đại gia điếu cày”, cùng 5 cựu cán bộ liên quan dự kiến diễn ra trong 13 ngày, kể cả ngày nghỉ.

Ông Thản bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo cáo buộc, thông qua việc bán 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông đã thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng. Khung hình phạt đối với tội danh này là phạt tiền từ 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ tại Hà Nội bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Nguyễn Văn Năm, cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông; và Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông.

Đây không phải lần đầu vụ án được đưa ra xét xử. Tháng 8/2023, TAND TP. Hà Nội từng mở phiên tòa nhưng sau đó quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (nay thuộc TP. Hà Nội) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, sau đó, UBND TP. Hà Nội không ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án.

Công ty Bemes của ông Lê Thanh Thản được UBND TP. Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, ông Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình CT6 Kiến Hưng với nhiều sai phạm nghiêm trọng so với quy hoạch được duyệt.

Đến tháng 3/2011, ông Thản tiếp tục quảng cáo về tính pháp lý của dự án, giới thiệu công trình đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Theo cáo buộc, những thông tin này khiến khách hàng tin tưởng vào tính pháp lý của dự án và bỏ tiền mua căn hộ, dù công trình đã được xây dựng với nhiều vi phạm quy hoạch.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013, các căn hộ được bàn giao cho người dân vào sinh sống.

519 khách hàng mua nhà không được cấp sổ đỏ

Cơ quan điều tra xác định, tại khối nhà cao tầng, chủ đầu tư đã tự ý tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng thêm căn hộ và xây thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, dự án cũng có vi phạm khi tăng diện tích đất xây dựng, tăng số lượng căn hộ và xây dựng lấn chỉ giới đường đỏ.

Những sai phạm này khiến 519 căn hộ được bán cho khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Kết quả điều tra xác định ông Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng, thu lợi bất chính tổng cộng hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền được xác định gây thiệt hại nghiêm trọng cho những người mua nhà.

Đối với nhóm cựu cán bộ, cáo trạng xác định dự án CT6 Kiến Hưng tồn tại nhiều vi phạm pháp luật trong các khâu thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu công trình. Những sai phạm này khiến dự án không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, đồng thời không đủ điều kiện đưa vào giao dịch nhà ở.

Tuy nhiên, các bị can từng công tác tại UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Theo cáo buộc, sự thiếu trách nhiệm này đã góp phần dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với 519 khách hàng mua căn hộ tại dự án.