Người đàn ông 33 tuổi họ Dương ở Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, từng có thâm niên 15 năm hút thuốc và đã nhiều lần cố gắng bỏ nhưng không thành. Gần đây, anh quyết tâm cai thuốc và bắt đầu dán lên tường số tiền tiết kiệm được từ việc không mua thuốc lá mỗi ngày. Sau 215 ngày, anh tích lũy được hơn 6.000 nhân dân tệ (hơn 23 triệu đồng). Anh Dương sau đó dùng số tiền này mua tặng vợ một chiếc iPhone 18 Pro.

Dương chia sẻ rằng chiếc iPhone 12 mà vợ anh sử dụng suốt 6 năm qua đã bắt đầu gặp lỗi âm thanh khi xem video và thường xuyên bị giật lag, dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần thay máy mới. Vì vậy, anh quyết định kết hợp mục tiêu cai thuốc lá, điều anh chưa làm nổi suốt nhiều năm qua, với việc tích đủ tiền mua điện thoại cho vợ.

Số tiền mua thuốc lá mỗi ngày được người chồng dán lên tường cho đến khi đủ để mua iPhone 18 Pro cho vợ. (Ảnh: Weibo)

Mỗi ngày, thay vì mua thuốc lá, anh giữ lại 30 nhân dân tệ (tương đương 116 nghìn đồng) vốn định chi cho khoản này và dán những tờ tiền đó lên tường. Nghi thức trực quan này đã tạo động lực giúp anh kiên trì với kế hoạch của mình. Sau 215 ngày, Dương tích lũy được khoản tiền đáng kể và đã dùng số tiền này để đặt mua chiếc iPhone 18 Pro làm món quà bất ngờ tặng vợ.

Nói về những thay đổi sau khi cai thuốc, người đàn ông thẳng thắn thừa nhận rằng trước đây, anh rất ngại tính toán xem mình đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho thuốc lá. Giờ đây, sau hơn 7 tháng cai thuốc thành công, chẳng những các vấn đề khô ngứa cổ họng, khó thở mỗi khi thức dậy vào buổi sáng… đã được cải thiện, mà trạng thái tinh thần tổng thể và chất lượng cuộc sống gia đình của anh cũng trở nên tốt hơn nhiều.

Anh Dương cho rằng, việc biến một khoản chi vốn gây hại sức khỏe thành món quà bất ngờ dành tặng vợ mình mang lại cảm giác trọn vẹn và thỏa mãn hơn nhiều so với việc tiếp tục hút thuốc.

Câu chuyện anh Dương cai thuốc lá để dành tiền chăm sóc, chiều chuộng vợ nhận được rất nhiều bình luận và lượt yêu thích từ cộng đồng mạng; mọi người đều dành lời khen ngợi sự kiên trì của anh. Dương không chỉ lấy lại được sức khỏe mà còn thể hiện tình cảm một cách vừa lãng mạn vừa thiết thực. Nhiều người ví hành động của anh như một “bài mẫu về cách yêu chiều vợ”.