Nhà đầu tư đua nhau chốt lời, giá bạc cắm đầu giảm

Bạc đã giảm tới 2,4% xuống 57,09 USD/ounce, chỉ thấp hơn khoảng 2 USD so với mức đỉnh lịch sử thiết lập trước đó một ngày. Đợt điều chỉnh đến sau tám phiên tăng liên tiếp, chủ yếu do hoạt động chốt lời của giới đầu cơ và sự phục hồi của đồng USD. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0,1% sau phiên giảm liền trước, khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn với phần lớn nhà đầu tư dùng ngoại tệ khác.

Dù biến động mạnh, bạc vẫn đang trong xu hướng tăng bốc đồng: giá đã gấp đôi chỉ trong năm nay, vượt xa mức tăng 60% của vàng. Cả hai kim loại đều hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1979 – thời điểm thị trường kim loại quý từng rơi vào cơn sốt lịch sử.

Yếu tố hậu trường quan trọng là sự siết chặt nguồn cung. Đợt “ép bạc” quy mô lớn hồi tháng 10 đã kéo lượng bạc chảy vào London lên mức kỷ lục, làm thị trường các khu vực khác khan hiếm. Tại Trung Quốc, tồn kho bạc liên quan đến Sở Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải đã xuống mức thấp nhất trong 10 năm.

Các yếu tố kinh tế Mỹ ảnh hưởng thế nào đến giá bạc?

Thị trường kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp 9–10/12. Dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn công bố càng củng cố niềm tin này. Theo ADP, doanh nghiệp Mỹ cắt giảm việc làm trong tháng 11 nhiều nhất kể từ đầu 2023 – dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang yếu đi.

Kỳ vọng giảm lãi suất là chất xúc tác mạnh đối với kim loại quý, bởi những tài sản này không tạo ra lãi suất và thường hưởng lợi khi chi phí vay giảm. Giao dịch hoán đổi hiện định giá gần như chắc chắn Fed sẽ hạ 0,25 điểm phần trăm trong kỳ họp tháng 12.

Bên cạnh đó, khả năng Mỹ áp thuế với bạc đang thu hút sự chú ý lớn. Việc kim loại này được đưa vào danh sách khoáng sản chiến lược của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ tháng trước khiến nguy cơ áp thuế trở nên rõ ràng hơn. Sự kỳ vọng này đã kéo dòng bạc lớn đổ vào kho Comex, làm thanh khoản thị trường bị thắt chặt thêm.

Vì sao giới phân tích cảnh báo rủi ro “bong bóng giá bạc”?

Theo chuyên gia Daniel Ghali của TD Securities, dòng vốn đổ vào các lựa chọn ETF bạc – chủ yếu từ nhà đầu tư nhỏ lẻ – đang tạo ảnh hưởng vượt mức bình thường trong bối cảnh thanh khoản suy yếu. Điều này tạo ra cấu trúc thị trường dễ bùng nổ theo kiểu “blow-off top”, tức giá tăng dựng đứng rồi đảo chiều mạnh.

Khối lượng lệnh mua – bán quyền chọn đối với ETF bạc vật chất phổ biến nhất đã tăng vọt lên mức chỉ thấy lại từ đợt siết nguồn cung lịch sử hồi tháng 10. Khi nhu cầu đầu cơ tăng nhanh hơn nguồn cung vật chất, giá bạc trở nên nhạy cảm hơn với biến động ngắn hạn, dễ dẫn tới các nhịp điều chỉnh mạnh như phiên giảm hôm nay.

Tính đến 14:53 chiều tại Singapore, bạc giảm 1,8% xuống 57,43 USD/ounce. Vàng cũng giảm nhẹ 0,3% xuống 4.188,88 USD/ounce, trong khi palladium và platinum đồng loạt đi xuống.