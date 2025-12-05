Ngân hàng trung ương ồ ạt mua vàng: Vì sao tháng 10 trở thành tháng cao điểm nhất của năm?

Báo cáo mới nhất của WGC cho biết các ngân hàng trung ương đã mua ròng 53 tấn vàng trong tháng 10, tăng 36% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có khối lượng mua cao nhất từ đầu năm 2025. Lực mua chủ yếu đến từ một nhóm nhỏ các ngân hàng đã liên tục tích lũy vàng trong suốt năm qua.

Dẫn đầu là Ngân hàng Trung ương Ba Lan, sau khi tạm ngừng mua từ tháng 5, đã quay lại thị trường và trở thành người mua lớn nhất trong tháng. Tính đến hết tháng 10, tổng lượng vàng mua ròng của hệ thống ngân hàng trung ương toàn cầu đạt 254 tấn, thấp hơn tốc độ ba năm trước nhưng vẫn duy trì xu hướng mua mạnh.

Theo chuyên gia Krishan Gopaul của WGC, tốc độ giảm mua so với các năm trước có thể xuất phát từ giá vàng cao, nhưng động lực chính vẫn mang tính chiến lược, phản ánh nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và phòng ngừa rủi ro vĩ mô.

Quốc gia nào đang dẫn đầu làn sóng gom vàng toàn cầu?

Trong tháng 10, Ba Lan mua thêm 16 tấn vàng sau khi nâng mục tiêu tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc gia lên 30%. Việc mua mới đẩy tổng dự trữ vàng của Ba Lan lên 531 tấn, tương đương 26% tổng dự trữ.

Brazil cũng ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp tăng sở hữu vàng, với 16 tấn trong tháng 10 sau 15 tấn của tháng 9. Dự trữ vàng của nước này hiện đạt 161 tấn, chiếm khoảng 6% tài sản dự trữ quốc gia.

Nhiều ngân hàng trung ương khác tiếp tục mua vàng, gồm Uzbekistan (9 tấn), Indonesia (4 tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (3 tấn), CH Séc (2 tấn), Kyrgyzstan (2 tấn), Ghana, Trung Quốc, Kazakhstan và Philippines (mỗi nước hơn 1 tấn). Trong số các báo cáo gửi về, chỉ Nga ghi nhận giảm dự trữ vàng – mất 3 tấn, xuống còn 2.327 tấn, do phải dùng vàng phục vụ thanh toán quốc tế và nhu cầu nội địa.

Xu hướng dài hạn: Các ngân hàng trung ương sẽ còn tiếp tục mua vàng?

Tính từ đầu năm đến tháng 10, Ba Lan là người mua lớn nhất với 83 tấn, gấp đôi Kazakhstan, nước mua nhiều thứ hai với 41 tấn. Dù lực mua tập trung chủ yếu ở các thị trường mới nổi, danh sách quốc gia tăng dự trữ vàng ngày càng mở rộng.

Nhiều nước đã công khai kế hoạch tiếp tục nâng tỷ lệ vàng trong dự trữ. Serbia đặt mục tiêu tăng lượng vàng từ 52 tấn lên 100 tấn vào năm 2030, gần gấp đôi hiện nay. Tại Hội nghị vàng LBMA ở Kyoto, Madagascar và Hàn Quốc cũng bày tỏ ý định tăng dự trữ dù chưa đưa ra thời hạn cụ thể.

Theo khảo sát thường niên của WGC, 95% ngân hàng trung ương kỳ vọng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm tới. Điều này cho thấy vàng đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược quản lý tài sản dự trữ quốc gia.