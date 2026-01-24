Dồn dập chào bán cổ phiếu

Tuần qua, VN-Index giảm 8,34 điểm xuống 1.870,79 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 174.852 tỷ đồng, giảm 15% so với tuần trước đó. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 252,96 điểm, tăng 0,68 điểm so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch trên HNX đạt 11.810 tỷ đồng, giảm 2% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 105,35 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 3.162 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 4,1 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là mua ròng gần 66 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 0,77 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 44 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 19 - 23/1 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 110,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 3.141 tỷ đồng.

Thu ngàn tỷ

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán: NHA) sẽ phân phối lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua cho 8 nhà đầu tư cá nhân. Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký mua và nộp tiền trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/12/2025 đến ngày 5/1, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã phát hành thành công 14.660.706 cổ phiếu trên tổng đăng ký 16.197.237 cổ phiếu, đạt tỷ lệ gần 91% tổng chào bán và còn lại 1.536.530 cổ phiếu chưa chào bán hết.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội tiếp tục phân phối 1.536.530 cổ phiếu NHA.

Theo kế hoạch, toàn bộ 1.536.530 cổ phiếu sẽ tiếp tục được phân phối với giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ ngày 23/1 - 28/1 cho 8 nhà đầu tư. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Minh - con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị NHA Nguyễn Minh Hoàn dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Đắc Long - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được mua 30.000 cổ phiếu, ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó tổng giám đốc được mua 30.000 cổ phiếu, ông Tạ Ngọc Nhất - Kế toán trưởng được mua 20.000 cổ phiếu, còn lại 4 nhà đầu tư cá nhân khác.

Trước đó, vào ngày 28/11/2025, Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1, tương ứng chào bán 16,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Công ty CP Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, từ ngày 22/1 - 3/2. Theo đó, PAP trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 125 triệu cổ phiếu với giá 13.610 đồng/cổ phiếu để huy động 1.701 tỷ đồng.

Trong đó, PAP sẽ phát hành cho 11 nhà đầu tư và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư này sẽ dưới 5%, không phải cổ đông lớn. Nhóm 11 nhà đầu tư này sẽ sở hữu 56,68% vốn điều lệ tại Cảng Phước An.

Đáng lưu ý, nếu phát hành thành công, nhóm cổ đông dự kiến bị pha loãng gồm Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ giảm sở hữu từ 15,08% về 9,8% vốn điều lệ, Công ty TNHH MTV Hoành Sơn dự kiến giảm sở hữu từ 17,33% về 11,26% vốn điều lệ.

Saigontel dừng triển khai việc chào bán thêm 148 triệu cổ phiếu.

Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - mã chứng khoán: SGT) sẽ dừng triển khai và rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, dù kế hoạch đã thông qua đầu năm 2025.

Saigontel cho biết do công ty cần tập trung vào một số dự án lớn và một số nội dung trong hồ sơ cần cập nhật, điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đã thống nhất tạm dừng việc tiếp tục triển khai hồ sơ đăng ký chào bán và rút hồ sơ đã nộp tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ nhất.

Trước đó, Saigontel thông qua việc triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng chào bán thêm hơn 148 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.480 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý IV/2025 đến quý II/2026.

Haxaco muốn mua VFG

Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã chứng khoán: HAX) vừa công bố Nghị quyết thông qua dự thảo lần 1 tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2026, trong đó có tờ trình về việc nhận chuyển nhượng 85% cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Tương lai Việt (VFG).

Haxaco muốn mua 85% cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Tương lai Việt (VFG).

VFG là doanh nghiệp phân phối ô tô điện Vinfast, hiện đang sở hữu 6 đại lý đạt tiêu chuẩn 3S của Vinfast, gồm VFG Kim Giang (Hà Nội), VFG Ninh Bình, VFG Vĩnh Phúc (Phú Thọ), VFG Cần Thơ, VFG An Giang và VFG Lâm Đồng.

Dù mới gia nhập thị trường phân phối ô tô điện vào tháng 8/2025 nhưng VFG có kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu đạt hơn 350 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 45 tỷ đồng (trong đó 50% lợi nhuận đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh).

Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia vừa mua thêm 5 triệu cổ phiếu SAM của Công ty CP SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) để nâng sở hữu lên 4,35% vốn điều lệ. Trước đó, từ ngày 21/10 - 19/11, Chứng khoán Quốc Gia đã mua 5.145.300 cổ phiếu SAM trong tổng đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,03% vốn điều lệ.