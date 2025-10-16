Nhà chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà giàu cỡ nào?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cưới thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Sáng 16/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức lộ diện, hé lộ về gia thế “khủng” của nhà chồng nàng hậu.

Chú rể Nguyễn Viết Vương chính thức lộ diện trong lễ ăn hỏi Hoa hậu Đỗ Thị Hà sáng 16/10.

Theo đó, chồng của Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê ở Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) – con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và “thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ” đã hẹn hò vài năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Tháng 9/2024, Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ nhiều hình ảnh du lịch tại châu Âu, làm dấy lên suy đoán rằng cô và bạn trai có thể đã thực hiện bộ ảnh cưới tại đây.

Tháng 2/2025, Đỗ Thị Hà thông báo rời công ty quản lý sau 4 năm gắn bó. Thông tin này càng khiến khán giả cho rằng cô đang chuẩn bị bước tiến mới trong hôn nhân.

Trên mạng xã hội, một số hình ảnh cho thấy Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương từng cùng xuất hiện trong các sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải. Gia đình nàng hậu cũng có sự thân thiết với tập đoàn này khi bố mẹ cô từng tham dự một số sự kiện nội bộ của doanh nghiệp.

Gia thế “khủng” của nhà chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Trong một văn bản được đăng trên tài khoản Facebook Sơn Hải Group có tick xanh vào năm 2023, Nguyễn Viết Vương được giới thiệu là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân này cũng xuất hiện ở hàng ngũ chủ chốt trong các sự kiện của tập đoàn.

Tập đoàn Sơn Hải được mệnh danh là “ông trùm” xây dựng công trình giao thông với việc tham gia vào hàng chục dự án lớn, trải từ Bắc vào Nam.

Ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải là bố của chú rể Nguyễn Viết Vương, sở hữu tập đoàn xây dựng tỷ USD.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thành lập ngày 13/4/1998, có địa chỉ trụ sở chính tại tỉnh Quảng Trị. Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở.

Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Tập đoàn Sơn Hải liên tục tăng vốn điều lệ. Từ mức 370 tỷ đồng năm 2016, vốn tăng lên 480 tỷ đồng vào đầu năm 2018. Năm 2021 đạt gần 2.366 tỷ đồng, và đến hiện tại đã lên tới 4.478 tỷ đồng, toàn bộ là vốn góp bằng tiền mặt. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1966) – cũng chính là bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà, là người nắm quyền chi phối với phần góp vốn hơn 4.476 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 99,952%).

Doanh nghiệp này hiện đang có 4 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải và Ngô Minh Ngọc.

Không dừng lại ở lĩnh vực giao thông, Tập đoàn Sơn Hải còn mở rộng đầu tư sang năng lượng và bất động sản, trở thành tập đoàn đa ngành.

Trong lĩnh vực năng lượng, công ty tham gia nhiều dự án thủy điện lớn tại miền Trung, như Đắkrông 4 (tổng vốn khoảng 1.400 tỷ đồng), Đắkrông 3 (400 tỷ), Khe Sông (180 tỷ) và cụm Hướng Sơn 1–4 với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng. Các dự án này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng khu vực mà còn mang lại nguồn thu ổn định cho tập đoàn.

Trong mảng bất động sản và du lịch, Sơn Hải đầu tư nhiều dự án quy mô: Khu đô thị Nam Cầu Dài rộng 40 ha; Khu đô thị Trương Phúc Phấn diện tích hơn 10 ha; Khách sạn 5 sao 25 tầng và khu căn hộ cao tầng tại Đà Nẵng; resort 5 sao bên bờ biển Bảo Minh (Quảng Trị) với diện tích 22,6ha rộng 22,6 ha...